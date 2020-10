En la celebración de los 10 años de League of Legends, Riot Games presentó nuevos juegos que se lanzarían en los siguientes años. Por lo pronto, los gamers ya pueden disfrutar Valorant, el shooter, Legends of Runeterra, el título de cartas y muy pronto Wild Rift.

Este último es también un MOBA del universo de LoL pero adaptado para móviles Android y iOS. Durante este año, se ha habilitado la beta cerrada en varios países como Brasil y en el 2021 ya estará disponible para todo el mundo.

Pero estos juegos no son los únicos en desarrollo. Tras finalizado el Mundial de League of Legends, la empresa compartió un el tráiler de un nuevo juego llamado Ruined King: A League of Legends Story.

Este título está dentro de su programa Riot Forge, el cual cuenta con varias desarrolladoras externas que crearán juegos basados en el universo de Runeterra.

“De la mano de Airship Syndicate llega Ruined King: A League of Legends Story, un RPG por turnos de un jugador, protagonizado por los campeones más audaces de Aguasturbias. Juega como Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri o Pyke, y adéntrate en el corazón oscuro de la Niebla Negra. Llegará a consolas y PC a principios de 2021.”, se lee en la descripción del juego.