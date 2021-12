Con tantos productos en el mercado, Riot Games debe ahora decidir cómo balancear el contenido que introduce en cada uno de sus videojuegos. Varios de estos últimos están inspirados en el universo de League of Legends, mientras que otros escapan a esta esfera con contenido propio como VALORANT.

Pues tras el estreno de Arcane, la primera serie animada de la empresa, en Netflix, los rumores acerca de la introducción de nuevos personajes al MOBA han cobrado fuerza. Muchos fans, inclusive, pedían que se actualizaran los detalles visuales de Singed o que se incluya a Silco como personaje jugable.

No obstante, Riot Games ha aclarado en un reciente blog que no tienen planes para adaptar al villano de Arcane a League of Legends. No todo son malas noticias, por supuesto, ya que sí admiten que será parte de Teamfight Tactics (el ajedrez autogestionado).

“Por lo general, podemos adaptar campeones de League of Legends a Teamfight Tactics , con, bueno, mucho trabajo, pero Silco no llegará a League of Legends , así que tuvimos que construirlo desde cero”, se lee en el portal de TFT.

“Entonces, para hacer que Silco se destaque como el villano que conoces y amas y odias, comenzamos temprano en su concepto, manipulación y animaciones. Y debido a que comenzamos temprano, también compartimos temprano; solo tenga en cuenta que este es un trabajo en progreso, ¡y las cosas buenas toman tiempo!”, añade el comunicado.

Por lo pronto, no se ha definido la fecha oficial de llegada del personaje a TFT.

