League of Legends, cuya final de Worlds 2019 tuvo más de 20 millones de espectadores medios por minuto, superó a Fortnite como el juego más visto en Twitch durante el presente año. El podio lo cierra el título Just Chatting.

Según The State of the Stream, el informe anual de StreamElements y Arsenal.gg, League of Legends acabó con la racha de siete años seguidos de Fortnite como el juego más popular en Twitch. El MOBA registró en 2019 un total de 990 286 084 horas de visualización (+7% respecto al año pasado), superando a Fortnite que se quedó con 884 923 121 (-28%).

La tabla de los juegos más vistos en Twitch

El videojuego que dio el gran salto en la tabla de Twitch es Gran Theft Auto V, pasando de la posición 10 en 2018 al cuarto lugar con 523 263 689 horas de visualización, significando un aumento de 277%. A esto debemos considerar Apex Legends, el Battle Royale de Respawn Entertainment, que obtuvo el octavo lugar con 294 463 401 horas.

La mala noticia nos trae PUBG, que pasó del quinto puesto en 2018 con 416 775 717 horas de visualización a desaparecer de la lista para este año.

The State of the Stream concluye que fue un buen año para Twitch, debido a que entre los diez videojuegos más populares en la plataforma, hubo un incremento de 4 852 291 285 horas de visualización en 2018 a 5 038 728 503.