Riot Games no solo trabaja en el desarrollo de contenido para League of Legends. Durante los últimos años, la compañía ha lanzado al mercado importantes juegos como VALORANT, Legends of Runeterra, Wild Rift, Ruined King, Teamfight Tactics, entre otros.

Recientemente, en YouTube se han vuelto virales los clips de la actualización de los dragones de TFT, el ajedrez autogestionado de League of Legends. Se trata del siguiente set, el cual cuenta con nuevos elementos que suman a la jugabilidad.

Cambios en el set de los dragones

El dragón del tesoro: a la mitad de la partida aparecerá un amuleto de dragón en el tablero de todos los jugadores. Podrán elegir cinco recompensas o cambiarlas aleatoriamente por dinero.

Aumentos de dragón: los aumentos también cambian en este set. Te aparecerán tres en pantalla, pero en la parte inferior habrá un botón para poder elegir otros tres aumentos para tu tablero.

Entre los nuevos aumentos, se encuentra el pacto de sangre, el cual permite a los jugadores intercambiar su vida por experiencia.

Los dragones: por supuesto, no habría una actualización de dragones sin estas criaturas. Por primera vez en el juego, veremos a criaturas que tienen un coste de 10 de oro. Ten en cuenta que solo puedes llevar uno en el tablero a menos que un aumento diga lo contrario.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.