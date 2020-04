Riot Games va preparando todo para la beta y lanzamiento oficial de VALORANT. Recordemos que el nuevo shooter de los creadores de League of Legends ha añadido a la información de su web que espera llegar para mediados del 2020.

El 7 de abril se abrirá la primera beta cerrada para unos cuantos países. Por lo pronto, se ha seleccionado a Europa, Canadá, Rusia, Turquía y Estados Unidos.

“Nuestro plan era llevar la beta cerrada de VALORANT al mayor número de jugadores en todo el mundo lo más rápido posible, pero el COVID-19 ha trastocado los planes, comprometiendo un lanzamiento mundial. Por ahora, debemos centrarnos en las regiones en las que nos sentimos más preparados, a las que seguirán otras en los siguientes meses", escribió Anna Donlon, productora de VALORANT en un comunicado.

¿VALORANT abrirá beta cerrada en Latinoamérica?

El día de hoy, Riot Games aclaró que esperan que VALORANT se pueda probar en la región antes de la primera mitad del 2020 pero nada es seguro.

“Nuestro plan es que VALORANT llegue a sus manos en la primera mitad del 2020, pero la seguridad sigue siendo nuestra prioridad. Les informaremos en el instante en que la infraestructura de Latinoamérica (en CDMX y Santiago de Chile) esté disponible. Por ahora, les pedimos que entiendan que el sistema de cuentas de VALORANT no tiene opciones ni capacidades de transferencia interna. Esto quiere decir que no tendremos transferencias de cuentas disponibles (todos sus logros y compras se quedarán en el servidor donde jugaron la Beta Cerrada), y no podrás mover tu cuenta de regreso a Latinoamérica cuando tengamos los servidores activos. Agradecemos su paciencia y les aseguramos que todo el equipo está trabajando fuertemente en traer VALORANT a Latinoamérica de la forma que todos ustedes se merecen, para poder disfrutar de la experiencia de juego al máximo.”, se lee en el comunicado.

Habrá que esperar a que pase la cuarentena y el comunicado oficial de la empresa con respecto a la beta de Latinoamérica.

