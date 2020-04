Riot Games ha vuelto a reinar en Twitch gracias a la beta de su nuevo juego VALORANT. Por lo pronto, se han abierto los servidores de Europa, Canadá, Rusia, Turquía y Estados Unidos. Tanto los beta testers (influencers) y aquellos gamers que han recibido los ‘Drops’ pueden ingresar.

Recuerda que solo entran aquellos que han recibido el ingreso a través de Twitch, solo hace falta de vincular tu cuenta de la plataforma con la de Riot Games. América Latina, lamentablemente, quedó fuera por ahora.

Riot compartió un comunicado al respecto.

“Nuestro plan es que VALORANT llegue a sus manos en la primera mitad del 2020, pero la seguridad sigue siendo nuestra prioridad. Les informaremos en el instante en que la infraestructura de Latinoamérica (en CDMX y Santiago de Chile) esté disponible. Por ahora, les pedimos que entiendan que el sistema de cuentas de VALORANT no tiene opciones ni capacidades de transferencia interna. Esto quiere decir que no tendremos transferencias de cuentas disponibles (todos sus logros y compras se quedarán en el servidor donde jugaron la Beta Cerrada), y no podrás mover tu cuenta de regreso a Latinoamérica cuando tengamos los servidores activos. Agradecemos su paciencia y les aseguramos que todo el equipo está trabajando fuertemente en traer VALORANT a Latinoamérica de la forma que todos ustedes se merecen, para poder disfrutar de la experiencia de juego al máximo.”, se lee en el mensaje.

Todo parecía indicar que sí tenían planes para que Latinoamérica pruebe la beta pero no habían definido una fecha. No obstante, la cuEnta de @VALORANTLATAM anunció que el 5 de mayo se abrirán los servidores de Chile.

Por supuesto, están a la espera de que la situación del coronavirus se controle en la región para evitar problemas.