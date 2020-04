Riot Games por fin habilitó a los creadores de contenido compartir sus primeros gameplays de VALORANT, el shooter que se lanzará en algún momento del 2020. Pero cómo accedo a la beta cerrada?

Recordemos que el 7 de abril se abrirá la beta en Europa, Canadá, Rusia, Turquía y Estados Unidos. Lamentablemente, América Latina no está dentro de las regiones elegidas.

“Nuestro plan es que VALORANT llegue a sus manos en la primera mitad del 2020, pero la seguridad sigue siendo nuestra prioridad. Les informaremos en el instante en que la infraestructura de Latinoamérica (en CDMX y Santiago de Chile) esté disponible. Por ahora, les pedimos que entiendan que el sistema de cuentas de VALORANT no tiene opciones ni capacidades de transferencia interna. Esto quiere decir que no tendremos transferencias de cuentas disponibles (todos sus logros y compras se quedarán en el servidor donde jugaron la Beta Cerrada), y no podrás mover tu cuenta de regreso a Latinoamérica cuando tengamos los servidores activos. Agradecemos su paciencia y les aseguramos que todo el equipo está trabajando fuertemente en traer VALORANT a Latinoamérica de la forma que todos ustedes se merecen, para poder disfrutar de la experiencia de juego al máximo.”, se lee en el comunicado.

¿Cómo acceder a la beta cerrada de VALORANT?

Si te registras en la web oficial podrás registrarte para acceder; no obstante, no se te habilitará el acceso de forma inmediata. Hay una segunda forma de ingresar a Valorant.

Varios streamers de Twitch tienen activada la opción de dar drops. Consiste en visualizar su stream y de forma aleatoria se entregarán a los espectadores. Para ser parte de la beta de esta forma es necesario que vincules tu cuenta de Riot Games a Twitch.

Recuerda que no hay llaves del juego ni nadie las vende. No caigas en estafas.