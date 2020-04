El 7 de abril, Riot Games liberará la beta cerrada de VALORANT, su nuevo shooter, para Europa, Canadá, Rusia, Turquía y Estados Unidos. América Latina tendrá que esperar por lo pronto, ya que los creadores de League of Legends todavía no han decidido una fecha.

“Nuestro plan es que VALORANT llegue a sus manos en la primera mitad del 2020, pero la seguridad sigue siendo nuestra prioridad. Les informaremos en el instante en que la infraestructura de Latinoamérica (en CDMX y Santiago de Chile) esté disponible. Por ahora, les pedimos que entiendan que el sistema de cuentas de VALORANT no tiene opciones ni capacidades de transferencia interna. Esto quiere decir que no tendremos transferencias de cuentas disponibles (todos sus logros y compras se quedarán en el servidor donde jugaron la Beta Cerrada), y no podrás mover tu cuenta de regreso a Latinoamérica cuando tengamos los servidores activos. Agradecemos su paciencia y les aseguramos que todo el equipo está trabajando fuertemente en traer VALORANT a Latinoamérica de la forma que todos ustedes se merecen, para poder disfrutar de la experiencia de juego al máximo.”, se lee en el reciente comunicado de la empresa.

El día de hoy, a través de Twitch Rivals, se compartieron algunos videos de la jugabilidad. Los creadores de contenido han compartido los videos del periodo de prueba con sus seguidores.

Puedes revisar todo el material en el siguiente enlace. Tal cual Riot Games prometió, se trata de un shooter con héroes o agentes. Cada uno de ellos cuenta con diferentes habilidades. Algunos serán de pago y otros gratuitos.