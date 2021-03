League of Legends es uno de los juegos que más dinero genera a finales de año y que más jugadores activos tiene. Pero no solo se trata de un MOBA de PC, sino que ya ha comenzado su expansión a móviles Android y iOS.

En la celebración de los 10 años de LoL, Riot Games, la empresa desarrolladora, anunció Wild Rift. Se trata de una versión reducida y adaptada del MOBA para celulares. Lamentablemente, todavía no se lanza en Latinoamérica.

El título ya se puede descargar en otras regiones como Brasil, el Sudeste Asiático y algunos países de Europa. En el caso de Latinoamérica, se podrá descargar en algún momento de marzo, según el comunicado de la desarrolladora.

“También sabemos que muchos de ustedes siguen esperando para jugar Wild Rift, y nos está llevando más de lo esperado ponerlo a vuestro alcance. Aquí tienen las novedades del lanzamiento de la beta abierta en los próximos meses. Pretendemos abrir los servidores de América en marzo”, fue lo que se explicó en el evento de inicio de la temporada 2021 de League of Legends.

Esta información fue ratificada por la misma cuenta oficial de twitter de League of Legends Wild Rift Latinoamérica en enero: “Lo que todos estábamos esperando... ¡Wild Rift llegará a las manos de todos en marzo de 2021!”.

El Mid-Season Invitational 2021 de League of Legends ya tiene fecha

En 2021, se espera que se reanuden los grandes eventos sin complicaciones.

Por lo pronto, han anunciado que el Mid-Season Invitational 2021 se llevará a cabo desde el 6 hasta el 22 de mayo en Islandia.

“¿Quién escapará? ¡Empaca tus parkas, porque los mejores jugadores profesionales de League of Legends están a punto de enfrentarse en Islandia! Este extenso y épico paisaje preparará el escenario para grandes movimientos y leyendas en ascenso. Fechas: 6 al 22 de mayo”, detalla el anuncio oficial del evento.

Pese a que la vacunación ya está en camino, la empresa anuncia que todos los equipos clasificados pasarán por todos los filtros médicos y harán una cuarentena tras su llegada a Islandia.

En esta ocasión, no habrá ‘play-in’, la etapa inicial del torneo con los equipos de las regiones menores. Todos competirán desde el primer día para que todos partan en igualdad de condiciones.

Etapas del Mid-Season Invitational 2021 de League of Legends

Etapa 1, Grupos: los 12 equipos comienzan aquí y se dividirán en tres grupos de cuatro equipos. Cada uno de estos grupos jugará un round robin doble al mejor de uno. Los dos mejores equipos por grupo avanzarán a la siguiente etapa.

Etapa 2, Rumble: los seis equipos restantes jugarán otro round robin doble al mejor de uno. Los cuatro mejores equipos avanzarán a un grupo de playoffs.

Etapa 3, Knockout: los cuatro mejores equipos avanzarán a un grupo de playoffs al mejor de cinco de eliminación única, que consiste en las Semifinales seguidas de las Finales.

Schalke 04 planea vender su cupo en la liga europea de League of Legends

“Debido a que posiblemente nos encontraremos en la relegación a la segunda división de la Bundesliga y a que los fans no tienen la opción de volver a los estadios, el club necesita evaluar opciones para asegurar ingresos.

Estamos actualmente en el proceso de evaluar diferentes opciones que el club puede realizar dependiendo de las circunstancias de que nos encontremos al final de la temporada de la Bundesliga. Esto incluye, pero no está limitado a, vender el cupo de LEC (Liga Europea de League of Legends) a un comprador interesado. Sin embargo, no se ha tomado una decisión en este momento, y el club la relegación del equipo de fútbol no necesariamente nos fuerza a vender el cupo”, se lee en el comunicado del club.

Recordemos que se trata del único club de fútbol que logró meterse en el competitivo de mayor nivel de League of Legends en Europa. El PSG, por otro lado, compitió en segunda división por mucho tiempo hasta que se despidió a toda la plantilla por no lograr los objetivos.

Todavía la decisión de retirarse de LEC no está tomada, pero evalúan ahorrar dinero en múltiples mercados para evitar más pérdidas por el coronavirus.

