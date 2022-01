No cabe duda que la franquicia de Pokémon es una de las más grandes de la industria de los videojuegos. No solo podemos jugar Pokémon GO en móviles Android y iOS, sino que recientemente se habilitó Leyendas Pokémon Arceus.

Este último es un título de mundo abierto en el que puedes explorar la región Hisui y encontrar a las criaturas en su estado salvaje. Si es que hay que compararlo con algún otro juego, quizás tenga similitudes a The Legend of Zelda Breath of the Wild o Genshin Impact.

Ha sido tan buen la crítica que muchos jugadores ya piden contenido extra. El insider Khu reveló que la empresa desarrolladora Game Freak sí está planeando algún descargable de pago para el título.

“En los datos personales de Legends, cada especie tiene un valor de conteo que indica cuántas formas alternativas tiene. Las especies con megaevoluciones aún consideran sus megaformas en su cuenta y tienen entradas asociadas con esas formas”, detalla el isider.

Al parecer, los datos de las megaevoluciones sí estarían incluidos en el código del juego. Teniendo en cuenta cómo son los combates, no sorprendería que tengan planeado algo importante.

