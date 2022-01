Uno de los títulos más esperados de 2022 ha llegado. Leyendas Pokémon Arceus ya está disponible en Nintendo Switch y se llevado muy buenas críticas de parte de los jugadores y los medios especializados.

Se trata de una mezcla del mundo Pokémon con la jugabilidad del mundo abierto de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Podrás explorar la región Hisui, antigua región de Sinnoh, con total libertad.

Por supuesto, tendrás que tomar algunas medidas antes de ir por allí a exponerte a las criaturas más poderosas del mundo Pokémon. Por un lado, contamos con los elementos de supervivencia, en donde debemos recoger varios elementos por el mapa para poder fabricar objetos.

Por otro lado, Game Freak nos introduce a la gran aventura Pokémon, en donde deberás luchar con tus criaturas iniciales y así llenar tu Pokédex. A las criaturas más fuertes no podrás capturarlas solo con una Pokéball, sino que deberás debilitarlas sí o sí.

Iniciales de Leyendas Pokémon Arceus

Iniciales de Leyendas Pokémon Arceus.

Cyndaquil -Tipo Fuego. Evolución a Quilava y Thyplosion.

Al igual que las anteriores entregas de Pokémon, Cyndaquil tiene una personalidad bastante tímida, pero solo es a modo de contraste del enorme poder que lleva en su interior.

Es débil contra los tipo Agua, Roca, Tierra, pero resistente contra los tipo Acero, Bicho, Fuego, Hada, Hielo y Planta.

Oshawott - Tipo Agua. Evolución a Dewott y Samurott.

El pokémon de tipo Agua puede capturarse como inicial pero también lo encontrarás de forma salvaje en la Tundra Alba. Es débil contra Eléctrico y Planta. Cuenta con resistencia a Acero, Agua, Fuego y Hielo.

Rowlet - Tipo Planta. Evolución a Dartrix y Decidueye.

También puede conseguirse como inicial y en su modo salvaje aparecerá en la Ladera Corona. Se trata del único de los tres iniciales que tiene superdebilidad contra los tipo Hielo; a su vez, es débil a Fuego, Roca, Veneno y volador.

Es resistente contra Agua, Lucha, Planta y tiene inmunidad contra las habilidades tipo Tierra.

