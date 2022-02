Si te gustó Genshin Impact o The Legend of Zelda Breath of the Wild en tu consola Nintendo Switch, quizás te interese comprar Leyendas Pokémon Arceus. Esto se debe a que se trata de otro título de mundo abierto, pero en esta ocasión tendrás que capturar a todas las criaturas para completar el Pokédex.

Tras varias semanas en el mercado, la comunidad ha comenzado a compartir sus mejores trucos para las capturas especiales. Al igual que otros títulos de la saga, este también cuenta con criaturas variocolor o shiny.

Truco para aumentar la posibilidad de capturar a un shiny

Básicamente, al tratarse de un videojuego en donde tú puedes ver las criaturas a capturar, deberás ir por las manadas o las apariciones masivas. Recordemos que en otros Pokémon las criaturas se ocultan en la hierva y hay probabilidad de que aparezcan los variocolor.

Estas apariciones masivas son fenómenos extraños en Leyendas Pokémon Arceus, en donde comienzan a aparecer criaturas de la misma especie en un área determinada de la isla.

En esta captura, se revela en donde aparecen los Gyarados con mayor frecuencia y en donde hay posibilidad de que veas a tu primer shiny.

Para forzar una aparición masiva, deberás salir y entrar de Villa Jubileo hasta que aparezca un NPC que te advierte que ha comenzad ola aparición de una manada. Deberás viajar rápidamente a la zona indicada y guardar la partida en el campamento base.

Seguidamente, te acercarás a la zona en cuestión y comenzarás a atrapar o ahuyentar a los Pokémon que vayan apareciendo hasta que haya un shiny. Recuerda que la probabilidad es 1 en 158.

