Square Enix realizó importante anuncios en su última conferencia online. Recientemente, se confirmó que la saga Life is Strange volverá a las consolas, no solo con un juego nuevo sino que también habrá una versión remasterizada en la next gen.

Life is Strange Remastered Collection estará disponible en PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X. Se trata una compilación del primer juego y su precuela ‘Before the Storm’, la cual recibirá mejoras gráficas en todas las consolas.

Se ha retocado los escenarios, los detalles de los personajes, animaciones de rostros, mejora de iluminación, y algunos retoques a los puzles que conformaban el grueso de la jugabilidad.

Cabe resaltar que no es un rpg o un título de acción. Responde más a un juego tipo aventura gráfica, en donde los jugadores deben tomar decisiones que cambian la historia de Max, la protagonista.

Este compilatorio remasterizado se pondrá la venta el 10 de septiembre de este año. Esa misma fecha, Square Enix distribuirá el nuevo juego de la franquicia que lleva el nombre de Life is Strange: True Colors.

Life is Strange: True Colors estrena tráiler y define su fecha de lanzamiento para PS5 y Xbox Series X

El capítulo 1 del primer juego se lanzó en 2015 y en septiembre de 2021 se lanzará un nuevo juego que continuaría la historia. Recordemos se han lanzado al mercado ya tres juegos de Life is Strange.

Life is Strange: True Colors será desarrollado por Deck Nine Games y publicado por Square Enix en las diferentes plataformas. Estará disponible en Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y Stadia.

El juego nos pondrá en la piel de Alex Chen (Erika Mori), quien vive en Haven Springs junto a su hermano Gabe. Este último muere y será la protagonista la encargada de investigar el misterio con sus poderes.

Según lo que se ha visto en el avance, Alex puede ver las emociones de las personas representados por diferentes colores.

“¡Comienza una nueva y audaz era del galardonado Life is Strange, con un personaje principal jugable completamente nuevo y un misterio emocionante por resolver!

Alex Chen ha reprimido durante mucho tiempo su ‘maldición’: la capacidad sobrenatural de experimentar, absorber y manipular las emociones fuertes de los demás, que ella ve como auras de colores ardientes.

Cuando su hermano muere en un supuesto accidente, Alex debe abrazar su poder volátil para encontrar la verdad y descubrir los oscuros secretos enterrados en una pequeña ciudad.”, explica la empresa.