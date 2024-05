Tal cual podemos leer, cada vez está más cerca el lanzamiento de Shadow of the Erdtree, el muy esperado contenido descargable (DLC) del excelente título del año de la compañía japonesa Bandai Namco, Elden Ring.

Es por esto que teniendo presente esto, se ha liberado un nuevo tráiler del mismo, el cual nos permite tener un extenso vistazo a este nuevo contenido, fuera de lo que podremos hacer en esta nueva expansión del videojuego.

Así pues, Shadow of the Erdtree nos permitirá explorar una nueva y extensa región en The Land Between. Pero además de esto, podremos tener acceso a nuevas armas, un aumento en la dificultad y muchos detalles más en la trama de este nuevo contenido.

Cabe recordat que Shadow of the Erdtree estará disponible desde el próximo 21 de junio, y que ya se puede hacer la preorden del mismo por 40 dólares.

Nuevo tráiler de Elden Ring: Shadow of the Erdtree