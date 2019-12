Los Mejores Juegos del 2019, el próximo año tendrá nuevas consolas y probablemente muchas nuevas entradas en franquicias enormes, este fue un año con muchos experimentos y sorpresas inesperadas.

Los Mejores Juegos del 2019, Outer Wilds mezcla la influencia esperada de los últimos años en algo completamente nuevo, mientras que The Outer Worlds trajo el diseño familiar a una nueva galaxia que sirvió como una crítica aguda del capitalismo.

Había un juego de Star Wars que podría confundirse con un juego de Tomb Raider. Había Kind Words, que siempre estaba ahí para ti si las noticias se volvían un poco abrumadoras.

Los Mejores Juegos del 2019, ¿quién podría olvidar Untitled Goose Game? Este fue un año en el que fue posible, si no exactamente fácil, que nuevas ideas extrañas y emocionantes hicieran mella en el espíritu de la época. No te preocupes demasiado por el ranking.

Los Mejores Juegos del 2019, recomendamos todos estos juegos. Es por eso que hemos incluido un extracto de los 16 mejores juegos y un poco sobre lo que hace que cada uno sea especial: para que puedas encontrar los mejores para ti.

MEJORES JUEGOS DEL 2019

(Foto: Youtube)

Según Polygon estas son unas de las opciones:

TOM CLANCY’S THE DIVISION 2

El juego se veía increíble en PC de juegos de gama alta. (Foto: Playstation)

La División 2 fue un soplo de aire fresco cerca del comienzo del año, a pesar de ser otro tirador en tercera persona extremadamente en línea. El juego se veía increíble en PC de juegos de gama alta, tuvo un lanzamiento sólido sin muchos problemas técnicos, y fue diseñado de tal manera que estaba claro que el equipo escuchó las quejas de los jugadores sobre el primer juego. Se sentía como pedir un viejo favorito en un restaurante, y encontrarlo cocinado casi a la perfección.

NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE

(Foto: Nintendo)

New Super Mario Bros.U Deluxe, el lanzamiento del juego en Nintendo Switch ofrece a un público mucho mayor la oportunidad de jugar lo que algunos consideran el mejor juego de Mario de todos los tiempos.

Incluso si no está de acuerdo, debe apreciar el valor de este paquete: Deluxe incluye dos juegos completos de Wii U: New Super Mario Bros. U y New Super Luigi U. Ambos juegos de plataformas de desplazamiento lateral fueron excelentes en el rendimiento de Wii U , y son aún mejores aquí. Como se señaló en la revisión completa del juego, New Super Mario Bros.U Deluxe.

Aquí hay más de 30 años de artesanía de plataformas de Mario que pueden ser apreciados tanto por los fanáticos de Nintendo como por los recién llegados. Es un juego de Mario diseñado magistralmente, mejorado ligeramente por su capacidad de jugarse en cualquier lugar del Nintendo Switch.

THE LEGEND OF ZELDA: LINK’S AWAKENING

(Foto: GamesRadar)

El Link’s Awakening original tuvo su primera versión en Game Boy. El arte se ha transformado del estilo plano de Game Boy a un aspecto hermoso y plastificado de toyland con profundidad y una perspectiva inclinada.

Puede ser controvertido cambiar totalmente el estilo artístico de un juego, a menudo, remasterizar algo para que se vea “mejor” cambia la sensación central del juego, pero el estiramiento facial dado al Link Awakening funciona.

También sigue siendo una progresión paso a paso a través de un mundo inteligentemente cerrado, donde las intrincadas misiones de búsqueda gobiernan el día.

Russ Frushtick lo llamó “una introducción perfecta incluso para los aspirantes más jóvenes a los fanáticos de Zelda”. Hay picos de dificultad aleatorios que son frustrantes, si no son frecuentes. Pero en general, Link’s Awakening es un escaparate agradable y atractivo de un clásico.

GEARS 5

(Foto: gears5.com)

Gears 5 demostró que el equipo creativo a cargo de la propiedad tiene todo lo necesario para mantener actualizado el mundo de COG y Locust. Y en muchos sentidos, el estudio superó las expectativas de una secuela de una franquicia tan conocida.

Gears 5 está marcado por la atención al detalle y el nivel de atención genuina que a veces se siente raro en los juegos, incluso entre las franquicias AAA. Fue un punto brillante en 2019 para cualquier persona a la que le gusten las explosiones fuertes en los juegos que brindan un corazón y un entrenamiento para sus sistemas de sonido, y probablemente será una obra maestra para las PC de juegos de alta gama en los próximos años.

SUPER MARIO MAKER 2

(Foto: YouTube)

El modo historia completa de Super Mario Maker 2 no solo le enseña al usuario los fundamentos de su enfoque para el diseño de niveles, sino que le da al jugador una razón para hacer todo esto y, con suerte, inspira a una nueva generación de diseñadores de niveles para al menos darle un tratar.

Claro, Super Mario Maker 2 tiene muchos tutoriales, pero son aburridos, porque son instructivos. “Mientras jugaba estos niveles, mi aburrido cerebro se llenó de ideas para los niveles que podría crear”, dijo el crítico Russ Frushtick. “¿Qué pasaría si quitara el carro de payasos de Koopa, llenara el escenario con agua y agregara un Yoshi que escupe fuego?”

TETRIS 99

(Foto: Nintendo)

En 2018, los desarrolladores Resonair y Monstars reinventaron Tetris con Tetris Effect. Fue casi perfecto, especialmente cuando se juega en realidad virtual.

¿Quién hubiera pensado que Tetris podría actualizarse nuevamente en 2019 y con tanto éxito? Desarrollado por Arika y publicado por Nintendo, Tetris 99 es una nueva versión del juego de hace décadas: combina la experiencia de rompecabezas de combinación de fichas con un género moderno, Battle Royale.

Un Battle Royale de Tetris sonaba más como una broma que cualquier otra cosa cuando se lanzó en Nintendo Switch este año, siguiendo a casi todas las demás franquicias importantes creando un modo Battle Royale en el diseño existente, pero el juego gratuito de 99 jugadores fue bueno. Realmente bueno. Tetris 99 sigue siendo Tetris; encajas tus bloques juntos para despejar las líneas.

Pero el cambio aquí es que también estás luchando contra otros jugadores, lanzando tus ladrillos de basura hacia ellos en un esfuerzo por empujarlos al límite mientras intentas subir más alto en los marcadores y sobrevivir más tiempo que tu oponente. Para ganar, debes ser el último jugador en pie, lo cual es una hazaña más difícil de lo que parece.

DISCO ELYSIUM

(Foto: As.com)

Disco Elysium tiene ganas de jugar una campaña de juegos de rol de mesa con un DM que entró en el juego a través de los podcasts de mesa de la quinta edición, y a quien no le importa ponerse muy tonto con las cosas.

No se depende de la tradición y la configuración establecidas, pero hay un enfoque mucho más intenso en interpretar un personaje coherente a través de una historia interesante. El combate se minimiza tanto como sea posible, se reduce a elecciones narrativas sobre si elegir una pelea. El núcleo del juego es más sobre entender quién es tu personaje y jugarlo con sinceridad, en lugar de construirlo para ganar matemáticamente.

FINAL FANTASY 14: SHADOWBRINGERS

(Foto: pl4yers.com)

La expansión Shadowbringers de Final Fantasy 14 brindó a los jugadores de mucho tiempo del MMO una experiencia satisfactoria y emocional. El escritor de escenarios Natsuko Ishikawa logró crear una historia intensa donde las cosas se han cambiado de manera interesante.

Demasiada luz ha inundado el nuevo mundo que exploras, forzándote a llevar el título de Guerrero de la Oscuridad, un contraste con el título de Guerrero de la Luz que tu personaje ha estado llevando desde el comienzo del juego.

El excelente retrato de Ishikawa sobre la vulnerabilidad y la lucha por lo que amas se muestra en los personajes de la expansión, Emet-Selch / The Crystal Exarch, y la experiencia sigue siendo una de las pocas cosas que ha hecho llorar en un videojuego. Las nuevas áreas coloridas, la música encantadora y los nuevos jefes complementan la historia al tiempo que hacen que la expansión sea emocionante, incluso para los jugadores que optan por omitir todas las escenas.

DEVIL MAY CRY 5

(Foto: anatical.com)

Devil May Cry 5 es una caja de juguetes de combos de malabarismo violentos e increíblemente satisfactorios. Claro, Capcom envolvió una historia y un gran sentido del estilo en torno a eso (y claramente puso mucho esfuerzo en la narrativa y los personajes esta vez). Pero es el combate lúdico lo que lo hace funcionar, hasta el punto de que el juego probablemente funcionaría bien si todo tuviera lugar en una gran sala, que es más o menos lo que hace el DLC. Estos son los tipos de mecánica que solo podrían surgir al construir décadas de interacción, y tenemos la suerte de que Capcom haya estado haciendo ese trabajo durante tantos años.

TEAMFIGHT TACTICS

(Foto: lan.leagueoflegends.com)

Los luchadores automáticos se han extendido por el panorama de los juegos de estrategia durante el último año. Pero aunque el mod Auto Chess de Dota 2 puede haber sido el primero en ponerse al día, Teamfight Tactics es el que parece que llegó para quedarse. Técnicamente, este no es un juego nuevo, sino un modo para League of Legends, al menos por ahora.

El juego desafía a los jugadores a construir equipos a partir de un gran grupo de unidades potenciales, con énfasis especial en hacer equipos donde todas las unidades trabajen bien juntas y se otorguen bonificaciones específicas si funcionan bien juntas. Ofrece docenas de unidades que cambian cada pocos meses, y es complicado de aprender, pero puede que no haya un mejor juego de estrategia este año una vez que domines todo lo que está sucediendo.

APEX LEGENDS

(Foto: Ea Games)

La mejor sorpresa del año vino de una de las editoriales más grandes del mundo. Apex Legends, el primer proyecto del desarrollador de Titanfall Respawn Entertainment desde su adquisición por Electronic Arts en 2017, es técnicamente parte del universo espacial de marines y mechs del estudio.

Sin embargo, en un movimiento que es inusual para una corporación reacia al riesgo como EA, Respawn no solo dio inicio al juego en el mundo sin ningún ciclo promocional, sino que también minimizó sus orígenes de Titanfall.

Eso tenía sentido desde el punto de vista de la verdad en la publicidad: seguramente habría escepticismo sobre un nuevo título de Battle Royale considerando cuán saturado se estaba volviendo el género, especialmente porque no hay titanes reales en el juego, y también permitió a Apex Legends destacarse como el excelente producto que fue instantáneamente.

RESIDENT EVIL 2

(Foto: Depor)

Hemos estado jugando relanzamientos y remakes del Resident Evil original durante dos décadas, pero la secuela muy superior del juego no tuvo una revisión completa de arriba a abajo hasta 2019, cuando Capcom puso lo que parece ser cada recurso que tenía en la nueva versión de Resident Evil 2.

El nuevo Resident Evil 2 es un juego de terror de supervivencia que logra sentirse moderno y fielmente fiel a un videojuego lanzado en 1998, un juego que fue casi un desastre y una naciente aventura de acción poligonal, cuando los desarrolladores aún estaban descubriendo cómo navegar y explorar espacios tridimensionales.

Pero desaparecieron los controles de estilo tanque y los ángulos de cámara fijos del original de PlayStation; lo que queda es un juego que todavía aterroriza, controla maravillosamente, se ve horrible y glorioso.

DEATH STRANDING

(Foto: Depor)

A pesar de toda la trama demasiado complicada de Hideo Kojima, nombres de personajes raros, anuncios de Monster Energy y un póster digital para Ride with Norman Reedus en AMC, hay algo único y relajante sobre Death Stranding.

El desafío de Death Stranding en sí proviene de llevar paquetes entre diferentes puntos en un mapa grande, lo que hace que el juego se parezca un poco a la búsqueda de búsqueda definitiva. Pero también estás impactando al mundo que te rodea con artilugios para ayudarte a ti mismo y a otros a lograr ese trabajo, mientras aprovechas el trabajo invisible realizado por jugadores que nunca conocerás cuando te encuentres con sus escaleras y caminos.

Kojima quiere ayudar al mundo a mantenerse conectado, y ayudó a crear un juego en el que eso es parte de la historia y parte de las acciones de los jugadores. Kojima dijo que estaba buscando crear un nuevo género de videojuegos y, algo sorprendente, podría haber hecho exactamente eso.

THE OUTER WORLDS

The Outer Worlds. (Foto: Obsidian Entertainment)

The Outer Worlds incluye lo mejor de los juegos de rol modernos en un mundo y una historia que respeta el tiempo del jugador. Para un juego que presenta un punto de vista tan fuerte, particularmente relevante en los tiempos actuales, cualquier cosa que pase mucho tiempo puede parecer precaria y agotadora, incluso para jugadores que ya están de acuerdo con la premisa básica de que el capitalismo tiene algunas desventajas bastante significativas.

The Outer Worlds ofrece una experiencia familiar para los fanáticos que querían más de la fórmula que Obsidian ha perfeccionado, sin el equipaje de una propiedad con licencia o la presión de crear una secuela. El resultado es algo que se siente familiar, pero que tiene lugar en un mundo nuevo, con nuevos personajes. Se siente como ponerse un abrigo que le quede perfecto, pero que no parece recordar haber elegido.

SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

Sekiro: Shadows Die Twice. (Foto: From Software)

El desarrollador FromSoftware pasó la última década haciendo juegos tan absurdamente difíciles que su popularidad es un poco difícil de explicar. Demon’s Souls engendró la trilogía Dark Souls, que generó Bloodborne.

Cada juego fue un riff en una fórmula que acercó al peculiar desarrollador japonés al éxito general. En 2019, con Sekiro: Shadows Die Twice, FromSoftware tomó un giro difícil, reemplazando la fantasía medieval europea y el horror gótico por la fantasía japonesa feudal. Es un riff en la fórmula que el estudio creó y popularizó, pero también es algo nuevo: una salida rápida y centrada en la acción de sus antepasados ​​más deliberados y esotéricos.

Evita las clases de juego de roles, por lo que todos juegan como el mismo personaje titular. Las habilidades para tu espada constante reemplazan la colección hinchada de armas y armaduras en títulos anteriores. La historia es sencilla, no es algo que requiera leer descripciones vagas de elementos y luego ver videos de YouTube para entenderlo. Sekiro es la sensibilidad refinada y enfocada de FromSoftware.

Es tan hermoso como brutal, y la dulzura de la victoria sigue siendo lo suficientemente fuerte como para que valga la pena la frustración del fracaso frecuente.

OUTER WILDS

Outer Wilds se puede encontrar en PC, PS4 y XBox One. (Difusión)

En el juego de exploración independiente de ciencia ficción Outer Wilds, juegas como un extraterrestre de cuatro ojos que se lanza en un cohete rinky-dink en una misión espacial. Todo eso es muy emocionante, al menos hasta que el sol explote y derribe tu galaxia.

Esa destrucción galáctica inicia un misterioso ciclo de tiempo que lo lleva de regreso a 22 minutos antes de que ocurriera la explosión, lo que lo ubica nuevamente en su planeta natal, a punto de abordar su nave espacial. En una serie de bucles y reinicios de Groundhog Day, debes descubrir pistas ocultas en otros planetas sobre por qué el bucle de tiempo incluso está sucediendo, por qué hay tantas cosas extrañas en esta galaxia, por ejemplo, qué pasa con la luna que desaparece ? Y si hay algo que puedas hacer al respecto.