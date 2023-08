El mundo deportivo en los videojuegos tiene nombre propio, y es Electronic Arts. Y es que por dónde se vea, la compañía americana tiene una franquicia para cada disciplina deportiva, como por ejemplo lo es MADDEN para el fútbol americano. Y ahora con la última entrega de la franquicia, MADDEN NFL 24, toca el análisis de la misma. Así que prepárense para el show del medio tiempo, que la patada inicial se ha dado.

La nueva entrega de la franquicia de fútbol americano de Electronic Arts repotencia el factor gráfico ofreciendo un gran realismo en cada uno de los partidos.

El inicio

Durante décadas, esta franquicia ha sido el punto de ancla para todo aficionado a este deporte, y año tras año despierta el interés de todo aficionado para ver como desde Electronic Arts se busca redefinir la experiencia de juego. Y en este caso, esta entrega llega como un título pulido, promocionando sus gráficos y ofreciendo una más que realista experiencia de juego. Ahora bien, la pregunta cae de madura, ¿cumple con todo esto?, la respuesta es un claro si, aunque con algunos detalles a mejorar.

Showtime

Y es que dentro de las novedades, lo primero que tenemos será el nuevo sistema FieldSENSE, el cual ofrece una nueva capa a las animaciones basadas en el manejo de físicas con el tan esperado Hit Everything 2.0 y el Skill-Based Passing 2.0. Además, tenemos el sistema de pases actualizado, lo cual hará que goce de un control para todos los gustos, es decir que podremos elegir entre uno clásico, moderno o uno de tipo asistido. Con relación a esto, el control clásico está intacto a lo ya conocido, pero las otras dos opciones nos permiten tener un indicador para pases en tiempo real, aunque con el paso del tiempo esto podrá ser un tanto inconsistente, por lo que en nuestro caso optamos por regresar a los controles clásicos.

Realismo

Por otro lado, los gamers podrán encontrar partidos más ajustados y realistas, sobre todo en esos momentos para los derribes, atrapadas o robadas de balón. Y para esto, tendremos más de 1700 animaciones, por lo que podremos sentir y vivir toda la acción de este deporte, incluyendo sus interacciones por los atributos de los cada uno de los jugadores. Aunque hay que ser claros; y es qué, para los más duchos en la franquicia, esta entrega puede tener más sabor a refinamiento que a grandes cambios.

Pero que duda cabe, la apuesta clara por el realismo de este MADDEN NFL 24 con el Foundational Football 2.0 es su punto fuerte. A esto hay que sumarle el uso de la inteligencia artificial, la cual incluso nos permitirá apreciar como los mariscales de campo nos muestran sus patrones de juego y decisiones, tal cual se aprecia en el mundo real. Y como apuntamos antes líneas arriba, esto realza la experiencia de juego aunque esto sigue siendo una algo muy sutil, salvo para aquellos gamers que buscan esos detalles sin que alteren la sensación de juego.

Aún hay más

Pero eso no es todo, con la SAPIEN Technology MADDEN NFL 24 refuerza todo esto, ya que se introduce una nueva opción de rendimiento para el realismo de cada uno de los jugadores. Es decir, podremos apreciar una gama más alta de manejo físico, un manejo más más brillante y limpia de las imágenes, sin dejar de lado las tacleadas, las cuales son más espectaculares.

Modos

Ahora bien, al igual que entregas pasadas, MADDEN NFL 24 llega con varios modos de juego, como por ejemplo Superstar, el cual en donde realmente brilla. Y es que este se reinventa con los mejores detalles de Face of the Franchise y The Yard.

Y es que en esta modalidad de juego, todos los gamers podrán sumergirse por completo en un viaje muy completo con su personaje creado en partidos de tres contra tres y de seis contra seis en Superstar Showdown. Pero eso no es todo, ya que nuestro personaje personalizado podremos aplicar en varios modos de juego, incluyendo esos partidos en línea en donde podremos enfrentar a otros gamers, algo que podría considerarse como lo más innovador en esta nueva edición.

La modalidad de juego de Franquicia también regresa con una serie de características mejoradas y novedosas. Tendremos el regreso del campo de entrenamiento apoyado con minijuegos, y que ofrece nuevos puntos de vista para el inicio de la temporada. A esto, hay que sumarle detalles extra que permiten personalizar la liga.

Todo esto puede será algo muy bueno para todos aquellos gamers que gustan de las gestiones, aunque tal vez para los recién llegados podrá ser un tanto abrumador. Todo esto hace que el título de Electronic Arts se más profundo y rico, pero sin marcar ese touchdown que muchos esperaban.

Detalles aparte, los que gustan de MUT podrán notar que hay novedades y añadidos, como contenido y temporadas adicionales, y el Live Event Hub and Catalog resulta una gran ayuda para la navegación. Habrá contenido exclusivo y juego cruzado multijugador entre plataformas de la misma generación.

Conclusión

Este MADDEN NFL 24 ofrece interesantes propuestas, ya que es un excelente título, pero sobre todo refinado. Todo el apartado gráfico es para el aplauso, al igual que las animaciones, su manejo de físicas y el manejo de su inteligencia artificial. Una gran experiencia de lo que nos ofrece la NFL año tras año, rico en detalles y con mejoras sutiles, pero que como apuntamos antes, no llega a ser algo revolucionario.

El análisis de MADDEN NFL 24 fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Electronic Arts para consola PlayStation 5.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, PC

• DESARROLLADORA: EA Tiburon

• GÉNERO: Deporte, Simulador,

• DISTRIBUIDOR: Electronic Arts

• PUNTAJE: 8

Nuevo tráiler de MADDEN NFL 24

