Maddiesuun, la popular proplayer de Fortnite que eligió al Battle Royale antes que al fútbol.

El mundo de los eSports se encuentra abierto para cualquier persona que tenga talento en los videojuegos competitivos. Fortnite, por ejemplo, es un videojuego que ya cuenta con torneos en diferentes partes del mundo.

Madison “Maddiesuun” Mann es una proplayer de Fortnite que viene protagonizando buenas momentos en la escena competitiva del videojuego. Sin embargo, pocas personas conocen el pasado de Mann, quien también brilló en la secundaria jugando al fútbol.

Tim Sweeney, CEO de Epic Games, estimó que el Battle Royale cuenta con un 35% de jugadoras femeninas. Gen.G, una organización de eSports creada en 2017, ha clasificado al mundial de Fortnite. Debido a esto, Madison Mann, con tan solo 21 años, jugará su primer torneo internacional buscando hacer los eSports un deporte más inclusivo.

“Solo soy una persona competitiva y quiero ganar. Disfruto ser una figura para las mujeres y ayudar en el futuro como mi objetivo secundario, diría, pero enfocándome en mí mismo, siendo un mejor jugador, una mejor persona y un modelo a seguir y ganar. Quiero ganar. Eso es todo”, mencionó Mann en una entrevista para ESPN Esports.

COMBAT ARMS, SU PRIMER AMOR

Con tan solo 9 años, su padre y su hermano le presentaron ‘Combat Arms’, un popular shooter. Fue en este momento donde Madison Mann empezó a obsesionarse con los videojuego y descubrió que tenía talento para desempeñarse en esta área.

Sin embargo, Mann no solo se desempeñaba bien en los videojuego, sino también en el fútbol. En la secundaria, formó parte de la selección femenina. A pesar de que era buena jugando a este deporte, muchas veces fallaba en la toma de decisiones debido a su ansiedad por ganar.

Los padres de Mann confesaron que su hija era buena desempeñándose en los dos deportes, pero que consideraban que su futuro estaba en los videojuegos. Fue cuando ya estaba a punto de graduarse, cuando empezó a transmitir en Twitch diferentes partidas de Fortnite Battle Royale.

SU ADMIRACIÓN POR ALEX MORGAN

Madison Mann confesó que Alex Morgan fue su inspiración para alcanzar el éxito. “Comencé a ver al equipo femenino de EE.UU. Y Alex Morgan era básicamente la estrella del equipo, así que comencé a seguirla en las redes sociales. Luego, cuando ganaron la Copa del Mundo en 2015, se convirtió en una de mis mayores inspiraciones para perseguir el fútbol como posible carrera”, mencionó la proplayer.

En la actualidad, Mann se encuentra trabajando para dar su mejor versión en el mundial de Fortnite Battle Royale. “Creo que es personal, porque he estado creciendo con ellos durante tanto tiempo. Sería extraño no verme jugando videojuegos. No quiero que [se sienta] como un trabajo. No quiero diga, ‘Oh, ese es [solo] mi trabajo’. Quiero decir que esa es mi pasión. Quiero decir que ese es mi objetivo, quiero ser el mejor”, finalizó.

