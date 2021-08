El segundo episodio de What If...?, la serie exclusiva de Marvel Studios en la plataforma Disney Plus, trajo de vuela a un Thanos no tan poderoso como lo recordábamos en las películas del UCM. Incluso antes de reunir las gemas, el Titán Loco fue capaz de destruir el escudo del Capitán América y enfrentarse a los Vengadores con suma destreza. No obstante, las cosas son muy distintas en What If...? ¿A qué se debe este cambio?

El nuevo capítulo de What If...? muestra lo que pasaría si los Devastadores hubiesen secuestrado a Black Panther en vez de Peter Quill, miembro de los Guardianes de la Galaxia en el UCM. La historia cambia drásticamente y T’Challa hace que los Devastadores pasen de ser un grupo criminal a los Robin Hood del espacio. Incluso, Thanos forma parte de los Devastadores y es convencido de que acabar con la mitad del universo no acabará con el desequilibrio universal, evitando así todos los acontecimiento de Avengers: Infinity War y Endgame.

El detalle es que Thanos no es tan fuerte como en las películas de Marvel en What If...?, y podría atribuirse al hecho de que ya no es el orgulloso conquistador que era. A diferencia del UCM, Thanos no tiene la necesidad proyectar una imagen de un ser fuerte y decidido; ser ese alguien que no se detendría ante nada por su objetivo. Eso hace que no se esfuerce más, sea más abierto en el grupo de los Devastadores y no desarrolle su habilidad en las peleas. En pocas palabras, Thanos dejó de ser un líder para convertirse en un seguidor y eso lo debilitó.

Ver a Thanos bajo una luz diferente a la del poderoso guerrero que era en Infinity War y Endgame fue refrescante. Si bien fue una figura central en la narrativa final de Infinity Saga, todavía hay muchas cosas que se desconocen sobre el personaje.

