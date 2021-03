Revelan quién es NoobMaster69, el troll de Fortnite que fastidió a Thor en Avengers: Endgame

Algo extraño sucedió en Avengers: Endgame, la película más taquillera de Marvel. En las primeras escenas de Thor Gordo (Chris Hemsworth), vemos al superhéroe defendiendo a su compañero Korg de las provocaciones de NoobMaster69, un jugador tóxico de Fortnite. ¿Pero quién es realmente este personaje? ¿Hay alguna referencia de él en el mundo real?

La respuesta la tiene uno de los nuevos anuncios de Xbox protagonizados por los actores de The Falcon and The Winter Soldier. Ahora sabemos que quién estuvo detrás del apodo NoobMaster69 es Aaron, el empleado de la tienda Apple que atendió al Capitán América y Black Widow en una de las escenas más divertidas de Captain America: The Winter Soldier.

En el anuncio de Microsoft, Aaron trabaja en la tienda de Xbox y está tratando de vender la Xbox Game Pass a Sam Wilson. “Mi gamertag es NoobMaster69, lo creó mi primo”, cuenta Aaron ante la mirada atónita de Falcon.

The Falcon and The Winter Soldier se estrena el viernes 19 de marzo en Disney+. Es la segunda serie de Marvel Studios luego del éxito de WandaVision, protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany.

WANDAVISION | Dos Darkhold

La serie Agents of SHIELD presentó a Robbie Reyes (Gabriel Luna) como Ghost Rider en la cuarta temporada. El Darkhold sirvió como una parte importante del espíritu del personaje. El libro no solo tenía sus raíces en el origen de Ghost Rider, sino que también ayudó a Aida (Mallory Jansen) a formar una realidad virtual completamente separada.

El Darkhold de WandaVision, por su parte, resulta diferente desde su diseño. Probablemente, Marvel Studios eligió su propia versión del libro mágico sin tener en cuenta su paradero antes de aparecer en WandaVision.

