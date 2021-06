El primer episodio de Loki ya está disponible en la plataforma Disney Plus. Marvel ha puesto varios detalles para que solo los más observadores puedan notar sobre cómo funciona la Agencia de Variación Temporal (AVT). Una de esas pistas la tenemos en el ascensor que Mobius y Loki toman para trasladarse en las instalaciones de la agencia.

Ya sabemos que la AVT es la polícia del tiempo, por lo que acuden a diferentes épocas para arrestar y “resetear” a quienes se escapan de la Línea Sagrada del Tiempo. Algo interesante de todo esto es que los ascensores de la AVT tienen inscripciones muy particulares.

Cerca de los botones, hay una variedad de letras y números como “FHF”, “2WE”, “3FG” y “2W1”. Cada rótulo estaba separado por una columna singular de símbolos que no forman parte de ningún idioma conocido. ¿Qué quiere decir todo esto?

Algunos fanáticos han intentado conectarlos con películas anteriores de Marvel, pero los números y las letras no se correlacionan con ningún equipo, película o concepto establecido por Marvel. Una teoría es que cada código corresponde con una de las líneas de tiempo en el multiverso que la AVT monitorea.

La AVT pudo haber dedicado pisos enteros a un mundo, planeta o período de tiempo, con todos los agentes allí responsables de garantizar su seguridad.

Es posible que el significado de los símbolos no sea importante para la trama, pero una posible respuesta a su significado podría revelarse a medida que avanza la serie. Cada nuevo episodio se publica los miércoles en Disney Plus.

Marvel | AVT con tecnología antigua

“Trabajé como temporal en muchas oficinas y como secretaria médica del NHS. Recuerdo que parte de la tecnología que estoy usando sería realmente arcaica y antigua, y pensé: ‘Oh, esto debe actualizarse’. Pero me encanta la idea de que esta organización todopoderosa que básicamente controla nuestro destino, tal vez no tenga la tecnología más actualizada. Tal vez no parezca súper futurista, porque no están necesariamente en el futuro ni necesariamente en el pasado. Están completamente fuera de eso, porque es TVA. Fue realmente divertido. Creo que, al traer esa vibra retro futurista en ese sentido a la tecnología, se sentía un poco vieja, pero también tenía un giro que se sentía un poco diferente”, explicó la directora Kate Herron.

