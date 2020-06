La fiebre de los Vengadores no ha terminado. Marvel Entertainment trabaja en un nuevo juego para PlayStation 4, Xbox One y PC en donde los Vengadores se enfrascarán en una nueva aventura: “Marvel’s Avengers’.

Recientemente, Marvel Entertainment estrenó un nuevo tráiler del gameplay. Allí se puede ver a Thor, Iron Man y Hulk luchando contra un villano mientras van soltando referencias a cómics y las películas.

Así es, este jugo tendrá referencias al Universo Cinematográfico de Marvel. Thor comenta que está feliz de ver una vez más a Hulk y que lucharán como en los viejos tiempos. No obstante, se trata de una historia original.

Durante la frenética pelea se escucha una acusación contra Thor: él presuntamente ha matado a Capitán América. Habrá que esperar hasta septiembre para conocer la trama de este juego.

Kevin Feige buscaría a los guionistas de “Avengers: Endgame” para la “Deadpool 3″

Tras la compra de Fox a manos de Disney, se ha reportado en múltiples ocasiones que el actor Ryan Reynolds ha mantenido conversaciones con Marvel para definir el futuro de Deadpool. Recordemos que todavía la saga de películas del ‘bocazas’ todavía no finaliza.

Pese a que es confirmado que habrá una siguiente cinta de Deadpool, todavía no se ha revelado la trama ni si los personajes del UCM (Vengadores) estarán presentes de alguna forma.

El medio We Got Discovered reportó que Kevin Feige, CEO de Marvel Studios tiene la intención de sustituir a Rhett Reese y Paul Wernick, los guionistas de las primeras cintas de Deadpool por Christopher Markus y Stephen McFeely, quienes se encargaron de Avengers: Endgame.

Todo parece indicar que Fox y Disney todavía tienen mucho que negociar antes de dar inicio a la producción de Deadpool 3. Por lo pronto, Marvel Studios está centrado en la producción de Black Widow y The FAlcon and The Winter Soldier (las dos se vieron afectadas por el coronavirus).