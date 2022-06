Mientras que Marvel Studios estrena en cines y Disney Plus las aventuras de los Vengadores. El departamento de videojuegos se encarga de trabajar con grandes empresas desarrolladoras títulos triple A.

Entre los más destacados tenemos a Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Avengers y Marvel’s Guardians of the Galaxy. A su vez, en móviles hay varios juegos populares como Marvel Future Revolution y The Avengers Project.

El siguiente gran proyecto de Marvel Games estaría siendo desarrollado por Electronic Arts. Nick Baker explicó en XboxEra Podcast que recibió información de una fuente anónima al respecto.

Lamentablemente, se reservó los detalles, como el superhéroe protagonista y el departamento de EA que se encargaría del proyecto. Recordemos que Marvel ya ha trabajado con 2K Games, Square Enix para los títulos más populares.

No sería descabellado pensar que EA tendría otro gran proyecto entre manos. Para 2023, su más grande apuesta es FIFA 23, el último juego de la franquicia que trabajarán junto a la FIFA.

Tráiler de “Marvel’s Wolverine”, el nuevo juego de Marvel

