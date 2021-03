Marvel’s Avengers se lanzó el pasado 4 de septiembre en las consolas PS4, Xbox One y PC; la versión de PS5 y Xbox Series X llegó oficialmente hoy 18 de marzo con un importante anuncio sobre el siguiente contenido descargable.

Square Enix y Crystal Dynamics anunciaron que este año llegará a las filas de los Vengadores T’Challa o el personaje más conocido como Black Panther. Se trata de toda una expansión dedicada a Wakanda.

No solo habrá una segunda película del héroe de Wakanda, sino que se explorará su historia en el videojuego de los Vengadores. Por lo pronto, se sabe que Klaw será el villano de esta nueva aventura pero se mantiene en reserva la trama.

“Black Panther and the War for Wakanda llegará a Marvel’s Avengers junto con Klaw, Wakandan Jungle Biome, nuevos enemigos y mucho más.”, se lee en la descripción del avance.

Por lo pronto, no se ha confirmado la fecha de lanzamiento de este contenido extra pero sí estará disponible en 2021 y no se esperan retrasos por el coronavirus, como ya le ha pasado a otros títulos.

¿Cómo y a qué hora ver “Falcon y el Soldado del Invierno”?

Después del éxito de “WandaVision”, Marvel y Disney Plus estrenarán “The Falcon and the Winter Soldier” (“Falcon y el Soldado del Invierno”) este viernes 19 de marzo. La nueva miniserie del MCU mostrará al mejor amigo de Captain America y al superhéroe al que le cedió su escudo trabajando juntos para frenar una nueva amenaza global.

La ficción, creada por con Malcolm Spellman y dirigida por Kari Skogland, tiene como protagonistas a Anthony Mackie y Sebastian Stan, y a ellos se unen Daniel Brühl, Emily VanCamp y Wyatt Russell.

“The Falcon & Winter Soldier” contará con seis episodios, que se rodaron desde octubre de 2019 en Atlanta, Georgia, luego la producción se mudó a República Checa y a principios de marzo de 2020 se suspendió debido a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, las grabaciones se reanudaron en septiembre de 2020 en Atlanta y en octubre en República Checa.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER”?

El primer capítulo de “The Falcon and the Winter Soldier” se estrenará este viernes 19 de marzo de 2021 a través de Disney Plus.

En cuanto a los horarios, serán los mismos que los nueve episodios de “WandaVision”, dependiendo del país, es decir, en España, “Falcon y el Soldado del Invierno” estará disponible a partir de las 9 de la mañana, al igual que en Francia, Italia, Alemania y Suecia.

México, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua: a partir de las 2:00 am.

Perú, Ecuador, Panamá y Colombia: a partir de las 3:00 am.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: a partir de las 5:00 am.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y la Zona Este de los Estados Unidos: a partir de las 4:00 a.m.