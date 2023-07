El año 2023 no deja de sorprender. Los gamers ya han disfrutado de grandes títulos en consolas, como Hogwarts Legacy, One Piece Odyssey, Atomic Heart, The Legend of Zelda: Tears of Kingdom y otros títulos triple A. Sin embargo, todavía quedan algunos juegos pendientes por lanzarse. Marvel’s Spider-Man 2 llegará a PS5 el 20 de octubre y promete competir contra los grandes títulos que buscan el premio de GOTY o Game Game of the Year.

Recientemente, PlayStation junto a Sony e Insomniac Games compartieron un nuevo tráiler extendido de la historia de la secuela de Spider-Man. Recordemos que se trata de la continuación del juego de 2018, pero que también conecta con la trama de Miles Morales.

Ambos personajes ahora se encargan de vigilar las calles de Nueva York, ciudad que se ha convertido en la favorita para los clásicos villanos de los cómics. Inicia la trama con la llegada de Kraven, el cazador, quien parece que está buscando a una misteriosa presa.

Tanto Peter, como Morales, deben afrontar esta situación, pero no contaban con la aparición de una extraña sustancia negra que se comienza a fusionar con Parker. De esta forma, nace el Spider-Man de traje negro que tiene nuevos poderes; no solo utiliza su telaraña, sino que es capaz de moldear partes de su cuerpo para el combate.

Mary Jane poco a poco comienza a preocuparse por la actitud de Peter, quien se ve afectado por esta sustancia negra, y le pide a Morales que intervenga. Todo parece indicar que al final se separa Venom de Spider-Man y toma su propio cuerpo, aunque no se ha confirmado la aparición de Eric Brock.

Nuevo tráiler oficial de Marvel’s Spider-Man 2

¿Quién es Kraven?

Kraven the Hunter, cuyo nombre real es Sergei Kravinoff, es un supervillano ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por Marvel Comics. Debutó por primera vez en The Amazing Spider-Man #15 en 1964, y fue creado por el escritor Stan Lee y el dibujante Steve Ditko.

Es conocido como uno de los villanos más implacables y persistentes de Spider-Man. Es un cazador de gran juego de origen ruso que se vuelve obsesionado con derrotar a Spider-Man, a quien ve como el último trofeo de caza.

Kraven es conocido por sus habilidades de caza y combate. A menudo se lo muestra utilizando una variedad de armas, trampas y tácticas para cazar a sus presas. Además, gracias a un elixir místico, posee fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas, así como una vida útil prolongada.

