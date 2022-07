PlayStation ya ha probado el éxito en PC y no tiene en sus planes abandonar la plataforma. En un inicio Death Stranding, el título de Hideo Kojima, anunció que sería un juego exclusivo de PlayStation, pero meses más tarde daría el salto a PC. Misma estrategia siguió Horizon Zero Dawn y ahora es el turno de Marvel’s Spider-Man Remasterizado.

El título del héroe arácnido se pondrá a la venta el 12 de agosto. Como es de esperarse, los ordenadores son sumamente variados en cuanto componentes, así que Insomniac Games ha tenido que trabajar en mejoras gráficas, de animaciones y también ha confirmado que se podrá jugar a 4K.

A través de un tráiler, la empresa desarrolladora confirmó que se están mejorando las sombras, compatibilidad con pantallas panorámicas, se podrá jugar con teclado, mouse o el DualSense de PlayStation, se mejoraron los reflejos con ray-tracing, el framerate se ha desbloqueado y trabajaron con la tecnología Nvidia DLSS y Nvidia DLAA para mejorar las imágenes vía inteligencia artificial.

Requisitos mínimos

Performance: 30 FPS, 720p.

Gráficos: muy bajos.

Tarjeta gráfica: Nvidia GTX 950

Procesador: Intel Core i3-4160

RAM: 8GB

Sistema operativo: Windowss 10 64 bit

Almacenamiento: 75 GB HDD

Requisitos recomendados

Performance: 60 FPS, 1080p.

Gráficos: medios.

Tarjeta gráfica: Nvidia GTX 1060

Procesador: Intel Core i5-4670 o AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16GB

Sistema operativo: Windowss 10 64 bit

Almacenamiento: 75 GB SSD

Lo podrás jugar en Steam o Epic Games Store. Recuerda que ya puedes realizar la reserva a 60 dólares para poder reclamar barias bonificaciones como el traje de Iron Spider.

Descripción de Marvel’s Spider-Man

“En Marvel’s Spider-Man Remastered, los mundos de Peter Parker y Spider-Man chocan en una historia original llena de acción. Juega como un Peter Parker experimentado, luchando contra el gran crimen y villanos icónicos en Marvel’s New York. Al mismo tiempo, Peter lucha por equilibrar su caótica vida personal y su carrera mientras el destino de Marvel’s New York descansa sobre sus hombros.

Siguiendo los eventos de la historia principal de Marvel’s Spider-Man Remastered, experimente la continuación del viaje de Peter Parker en Marvel’s Spider-Man: The City That Never Sleeps DLC, tres capítulos de la historia con misiones y desafíos adicionales”.