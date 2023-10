Ya es oficial. Tras un año y nueves meses desde que fue anunciado, Microsoft ha comprado Activision Blizzard, por lo que ahora, y gracias a esta adquisición, Xbox gozará de interesantes exclusividades.

Desde que fue dado el anuncio, se ha visto varios detalles, como el hecho de que muchos elevaron su protesta alegando un posible monopolio, en especial por el juego en la nube; o la espera hasta que el ente regulador del Reino Unido no aprobase la compra, mientras que otros se preocuparon por la exclusividad de Call of Duty. Pero no pasó de eso, y ante esto último, la misma Microsoft tuvo que ceder e indicar que la famosa franquicia de disparos no será exclusiva de Xbox por una década.

Es cierto, aún faltan algunos papeles por firmar, pero el proceso está terminado, y lo que sería mejor aún para los empleados de Activision Blizzard es que ahora podrían disminuir los abusos laborales y acoso sexual, aunque su CEO, Bobby Kotick, seguirá en el cargo por lo que resta de este año para luego dar paso a otra persona.

Cabe resaltar que esta compra es la más grande vista en la industria de los videojuegos, y solo quedará esperar si esta adquisición afectará o no a los gamers.

Tráiler de Microsoft

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.