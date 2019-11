En la Minecon 2019 se presentó un nuevo juego llamado Minecraft Earth. El título usará la misma tecnología de Pokémon GO para darle vida a los cubos en la realidad. Así es como fue el lanzamiento en móviles Android y iOS.

Según lo que se puede leer en la web del juego, la gran mayoría de equipos capaces de utilizar la tecnología de Realidad Aumentada serán compatibles. El dispositivo debe estar en la lista de ARCore.

En el caso de iOS, los dispositivos tienen que estar en la lista de aparatos que cuentan con el ARKit. Básicamente, se trata de los siguientes aparatos: iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus y iPhone SE.

Lamentablemente, no todos los celulares serán compatibles, pese a contar con la tecnología de Realidad Aumentada. Esta es la lista que ha compartido Microsoft en su portal.

Lista de móviles no compatibles, por el momento, con Minecraft Earth

Blackshark Shark 1S

Google Pixel

Google Pixel XL

Huawei Nexus 6P

LG Nexus 5X

LG LG G6

LG V30+

LG V30

Motorola Moto X (4)

Motorola one

Motorola moto g(6)

Samsung Galaxy TabS3

Samsung Galaxy J5

Samsung Galaxy A8+(2018)

Samsung Galaxy J7

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy J5 Pro

Samsung Galaxy A70

Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Recuerda que el juego todavía cuenta con restricción de país. Habrá que esperar unos días más para que se habilite en Perú.