"La Monja" (The Nun) es una película de terror que viene asustando a muchos... y no necesariamente en el cine. También podrás llevarte un susto tremendo en tu smartphone Android de Google y iOS de Apple.



La desarrolladora Etorki Games SL viene distribuyendo un videojuego para Android y iOS llamado Evil Nun, que se ha vuelto tan popular hasta convertirse en el preferido de los youtuber dedicados a la temática gamer.



"La monja está comenzando un ritual satánico y tú formas parte de él. Abandona el colegio antes de que sea demasiado tarde", reza la descripción del videojuego haciendo referencia a The Nun.



Puedes descargar el título ingresando a estos enlaces, aquí si eres Android (APK) y acá si tienes un iPhone.

