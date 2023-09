Desde que la franquicia Mortal Kombat vió la luz han pasado muchos lustros, con un videojuego que a muchos llamó la atención, pero que al mismo tiempo escandalizó a padres. Y tras todos estos años, y varias entregas, llega este 2023 con un nuevo título, Mortal Kombat 1, para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch. Una entrega que plantea un nuevo reinicio a la saga, el segundo para ser más preciso, y que gracias a Warner Bros. Games, les podemos traer este análisis al detalle, y comentarles cómo es el inicio de esta nueva era, la de Lord Liu Kang.

Lo primero

Para comenzar, y dejando en claro que para este análisis contamos con una versión del título para PlayStation 5, esta entrega es cómo si hubiésemos comprado una entrada de cine para ver la mejor película de artes marciales hecha en la historia. Y es que la narrativa planteada resulta muy buena, la igual que escenas cinemáticas, las cuales ayudan a esto. El trabajo del estudio desarrollador Netherrealm es de primera, una verdadera superproducción en todo.

Nueva era

Pero, entrando por completo a la trama de este título, y que comienza tras el final bueno de Aftermath, un contenido descargable de Mortal Kombat 11 y habiendo derrotado a Kronika junto a eterno Shang Tsung, Liu Kang tras controlar ahora el Reloj de Arena, decide reescribir la línea temporal, esto con la finalidad de poder darles a todos, tanto buenos como malos, una paz que sea eterna.

Pero todo esto traerás nuevos dolores de cabeza, ya que diversos “detalles externos” conducirán hacia actos perversos a varios personajes todo para que el nuevo Lord no obtenga éxito en sus planes. Hasta ahí podemos llegar sin revelar “spoilers”, pero si puedo decirles que esta trama irá de menos a más, cocinándose a fuego lento, para que la venganza se sirva en plato bien frío en sus quince capítulos de su modo historia, o lo que equivaldría a unas cinco a seis horas de juego.

Actual generación

Tal como apuntamos líneas arriba, el trabajo gráfico en esta entrega es de lujo. Mejora a todo lo visto a la fecha, y con solo decir el manejo cromático e iluminación me quedo corto. Esto se debe en gran forma a la actualización del motor gráfico, es decir el uso del Unreal Engine 4. Así pues, si tenemos en casa un buen monitor o televisor OLED o QLED, lo que veremos en pantalla es para quitar el hipo.

Para esto, también debo mencionar que Mortal Kombat 1 corre a una resolución de 4K en forma dinámica en las consolas de actual generación, y que cuando hay muchos detalles en la pantalla puede caer a 1080p, todo por mantener unos 60 cuadros por segundo de forma estables. Y todo esto, hará que el trabajo y detalle en los rostros y animaciones sean simplemente espectaculares, esto gracias a las capturas de movimientos. Las escenas y los combates gozan de una casi similar calidad de trabajo, lo cual hace que las transiciones casi ni se sientan.

Por otro lado, los escenarios gozan de un mismo nivel de trabajo, coloridos y con una gran cantidad de detalles. A esto, los tiempos de carga son inexistentes.

Marca de fábrica

Ahora bien, ¿qué sería un Mortal Kombat sin su gore y golpes rompedores de huesos?. Correcto, los Fatality, Brutality, y demás ataques finales estarán a la orden del día, por lo que esta franquicia no es para personas o gamers sensibles. Y es que los golpes más brutales y la sangre por doquier estarán más que presentes en cada combate que participemos.

A esto, el sonido ayuda en gran forma. Para comenzar, tenemos una buena banda sonora. El principal en especial, el del prólogo, y algunos más que se quedarán en nuestra cabeza por un buen rato. Detalle aparte, tendremos otros más tranquilos y que irán de la mano con el nuevo modo Invasión. Fuera de esto, los golpes, y voces de los personajes localizadas para nuestra región, son de gran factura.

Pasando a otro aspecto muy interesante, esta entrega se enfoca en la reinterpretación de cada personaje. Es decir, Raiden es ahora un humilde granjero humano y antes el Protector de la Tierra además del Dios del Rayo. Y esto es solo un detalle, ya que el modo historia nos hará controlar a diversos personajes en una historia la cual nos mostrará como la narrativa y la forma jugable irán de la mano de forma correcta, ya que conforme vayamos avanzando veremos como los personajes irán ganando habilidades y poderes.

“Kombates”

Ahora sí, entrando de lleno al apartado jugable, esta entrega no difiere mucho de Mortal Kombat 11. Es decir, cada personaje tendrá sus propios movimientos y habilidades con los que plantará pelea al rival de turno, solo que la gran novedad serán los personajes de apoyo, algo que ya hemos visto en Marvel vs. Capcom, y que reemplazan al sistema de personalización de equipo y movimientos de la entrega previa. Y para que nadie se pierda un detalle, habrá una gran cantidad de Tutoriales.

Estos personajes de apoyo, soporte o kameos, como gusten llamarlos, serán activados con tan solo un botón y podrán realizar dos o tres movimientos y modificar el moveset. Todo dependiendo de nuestro rival de turno. Aunque hay un detalle, y es que tienen su propia barra de carga, por lo que no podremos usarlos todo el tiempo.

En total, tendremos veintitrés luchadores con el título base o de lanzamiento, fuera de uno que se puede desbloquear al momento de terminar el modo Historia, y Shang Tsung si es que reservamos el título. Además, llegarán quince personajes de apoyo y una gran posibilidad para las combinaciones, lo cual hace que tengamos un título altamente rejugable.

En línea

Otro apartado es el juego en línea. Y es que tras haber participado en varios combates en modos como competitivos, casuales y de Rey de la Colina, puedo decir que no he tenido problema o retardo algunos en encontrar rivales o desincronización alguna. Eso sí, no podremos saber si el rival hace uso de cable o wifi, pero salvando esto las partidas están aseguradas, y aunque si bien no hay crossplay por ahora, se espera que más adelante este se implemente.

Invasiones

Otra de las grandes novedades de esta entrega es el modo de juego Invasiones. Uno en el que al desplazarnos o movernos por un tablero repleto de casilleros, los cuales irán cambiando, deberemos hacer frente a diversos retos los cuales irán desde peleas con algunas modificaciones o superar retos.

Para esto, y como si fuera un título de Pokémon, cada luchador tendrá dos “tipos”, fuera de una tabla de fortalezas y debilidades. Además, podremos equiparnos con diversos objetos, como talismanes, por ejemplo. Eso sí, este modo de juego requiere conexión en línea todo el tiempo, por lo que se espera que desde Netherrealm lo actualice en forma gratuita y en forma de temporadas, esto con la finalidad de poder obtener premios y recompensas muy variadas.

Torres vivientes

Esto es otro clásico de la franquicia desde Mortal Kombat X y que no podía faltar, aunque esta modalidad la podremos encontrar en el modo Invasiones. Esta es una modalidad en donde tendremos una serie de peleas con modificaciones. Y sumado a esto tendremos el modo Torres, el clásico modo arcade de toda la vidad, pero que recomiendo jugarlo luego de haber finalizado el modo Historia. No diré más.

De compras

Ahora bien, si uno desea optar y pasar por caja, Mortal Kombat 1 posee dos tiendas, la Premium y la de Temporada. En la primera, podremos comprar objetos cosméticos o Fichas de Fatalities Fáciles con dinero real, por ejemplo, mientras que en la segunda todo lo pagamos con “Kréditos de Temporada”, la moneda que iremos ganando en el modo Invasión, por lo que nadie se puede quejar.

Fuera de esto, habrá un modo Templo, en donde de forma aleatoria podremos gastar el dinero del juego para obtener, de forma aleatoria, diversas recompensas. Detalles aparte, la ausencia de Kripta no se ha percibido.

Y como detalle extra, tendremos el Kombat Pass, o dicho de otra manera los pases de temporada, los cuales al ser adquiridos podremos obtener nuevos personajes como Omni Man, Peacemaker y Homelander, por ejemplo, aunque hay otros que si deberían estar ya que están presentes en el título base y que luchamos contra estos en el modo Historia pero que solo podremos controlarlos si compramos el Kombat Pass 1.

Conclusión

Mortal Kombat 1 es un excelente título de combate en tres dimensiones. Es un gran videojuego, y muy completo, por cierto. No tiene error alguno dentro de sus varios apartados jugables, aunque si uno que otro, pero de tipo comercial. Goza de una gran rejugabilidad y modos de juego. Así que es una compra obligada para todo seguidor de la franquicia y amante de los títulos de pelea.

El análisis de Mortal Kombat 1 fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por Warner Bros. Games para consola Playstation 5.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Netherrealm Studios

• GÉNERO: Acción, Pelea, Combate

• DISTRIBUIDOR: Waner Bros.Games

• PUNTAJE: 9.3

Tráiler de lanzamiento de Mortal Kombat 1

