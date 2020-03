Mortal Kombat: Scorpion recomienda tomar precauciones contra el coronavirus.

El brote de coronavirus se sigue propagando por diferentes países del mundo. Debido a esto, algunos mandatarios han ordenado el aislamiento en diversas ciudades del mundo.

Si eres fanático de Mortal Kombat, recordarás a Scorpion como uno de los personajes más populares de la franquicia. Este mismo se caracteriza por tener la cara tapada, algo similar a como se ven las personas cuando usan las mascarillas quirúrgicas como medida de prevención al coronavirus.

El creador de Mortal Kombat, Ed Boom, ha hecho un llamado al público a tener calma, especialmente a la comunidad del videojuego. Asimismo, brindó unas recomendaciones utilizando a uno de sus más populares personajes: Scorpion.

El creativo compartió una imagen de Scorpion diciendo: «Stay over there» (quédate ahí). Recordemos que la frase características del personaje es «Get over here» (ven acá), es por ello que nos pide evitar salir si no es necesario.

Además, también acompañó la imagen con la recomendación de lavarse las manos constantemente. Asimismo, un fanático se animó a contestar el tweet con un divertido gif.

Por último, les recomendamos seguir todas las indicaciones que ordena el Ministerio de Salud de su país. Estamos ante una pandemia, la cual puede ser superada si es que todos ponemos de nuestra parte.