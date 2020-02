Naughty Dog aseguró que ‘The Last of Us 2’ fue el primer videojuego que desarrollaron con desnudos y contenido sexual.

‘The Last of Us 2’ es uno de los juegos más esperados por la comunidad gamer en este año. A pesar de haber prologando su fecha de lanzamiento a mayo, el título cuenta con una gran cantidad de fans que esperan que el juego aterrice pronto para la PS4. No obstante, miembros de la empresa desarrolladora afirma que la secuela tendrá un tono mucho más adulto y oscuro que la edición anterior.

DualShockers, portal de noticias gamer, aseguró que se han presentado imágenes en la web oficial del juego. Estas mismas tienen clasificación para mayores de 17 años, al igual que el juego anterior y su DLC, Left Behind. Sin embargo, algo que llamó mucho la atención fue la descripción de la imagen, donde se puede se ve que contará con “contenido sexual” y “desnudos”.

Este detalle convierte a ‘The Last of Us 2’ en el primer título de Naughty Dog con este tipo de contenido, aunque aún no se sabe exactamente como lo veremos. Quizás Ellie siga explorando su sexualidad como se vio en Left Behind y en el tráiler del juego.

Todavía no se saben muchos detalles de la historia de ‘The Last of Us 2’. Sin embargo, su libro de arte oficial ya se encuentra disponible para la reserva, la cuál puedes adquirir desde su página web oficial.

