Netflix adaptará el videojuego Dragon’s Lair en una película protagonizada por Ryan Reynolds

Dragon’s Lair es un clásico de los videojuegos. Incluso, aparece en el primer capítulo de la segunda temporada de Stranger Things. Netflix está al tanto sobre esto, por lo que quiere que Ryan Reynolds protagonice una película basada en el título creado por Rick Dyer y Don Bluth.

Netflix ha informado que Bluth será el productor del proyecto junto con Ryan Reynolds, quien también pasará a formar parte del elenco como protagonista principal.

El guión, por su parte, estará a cargo de Dan y Kevin Hageman, guionistas de The Lego Movie y Scary Stories to tell in the Dark.

La trama que adaptará Netflix es la de un caballero Dirk el Intrépido que debe rescatar a una princesa atrapada en un castillo por un dragón malvado. Se desconoce cuándo será el estreno y menos aún los primeros avances.

Dragon’s Lair es un videojuego de laserdisc publicado por Cinematronics en 1983. La única edición lanzada en Japón es en Sega CD. Actualmente uno de los tres videojuegos (junto con Pong y Pac-Man) en exhibición permanente en la Smithsonian Institution en Washington DC.

NETFLIX | THE WITCHER

La segunda temporada de ‘The Witcher’ terminó de escoger a su elenco hace poco, justo cuando el brote de coronavirus comenzó a expandirse por todos los continentes del mundo. Debido a esto, Netflix ha tomado serias medidas con sus producciones, especialmente con la serie protagonizada por Henry Cavill.

Redanian Intelligence mencionó que el rodaje de la segunda temporada se suspenderá por dos semanas. Asimismo, dependerá mucho de como avance la pandemia en todo el mundo, puesto que esta se puede complicar y los forzaría a alargar el tiempo de suspensión.