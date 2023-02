Hace varios años, Nintendo organiza diferentes eventos online para actualizar a toda su comunidad con los juegos que se lanzarán en su consola Nintendo Switch. El pasado 8 de febrero, se llevó a cabo el primer Direct que presentó varios títulos, como The Legend of Zelda: Tears of Kingdom.

Tras este gran evento, Nintendo ha anunciado que habrá otro Direct el 9 de marzo, pero se centrará en un contenido en particular. Veremos nuevo material de la película “The Super Mario Bros. The Movie”, la cual se estrenará el 7 de abril.

“El 9 de marzo a las 23:00 (hora peninsular) no te pierdas en primicia mundial el tráiler final de Super Mario Bros.: La Película! En este #NintendoDirect no compartiremos información sobre juegos”, detalla el comunicado de la empresa.

¡El 9 de marzo a las 23:00 (hora peninsular) no te pierdas en primicia mundial el tráiler final de Super Mario Bros.: La Película! En este #NintendoDirect no compartiremos información sobre juegos. #SuperMarioBrosLaPelicula



📽️: https://t.co/4Mej0vP7iA pic.twitter.com/cKWoFDgbFB — Nintendo España (@NintendoES) February 22, 2023

Podrás seguir el Direct a través de los canales oficiales de YouTube de Nintendo. En estos momentos, ya compartieron los enlaces respectivos con la cuenta regresiva, pese a que todavía quedan 14 días. Curiosamente, el título lleva el nombre de “Tráiler final”.

Sinopsis oficial de “Super Mario Bros. La Película”

De Illumination y Nintendo llega una nueva película animada basada en el mundo de Super Mario Bros. La película se estrenará en Norteamérica el 7 de abril de 2023 y en Japón el 27 de abril de 2023.

Dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic (colaboradoresen Teen Titans Go!, Teen Titans Go! To the Movies) de un guión de Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: The Second Part, Illuminations’s Minions: The Rise of Gru), la película está protagonizada por Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Princess Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad, Seth Rogen como Donkey Kong, Fred Armisen como Cranky Kong, Kevin Michael Richardson como Kamek y Sebastian Maniscalco como Spike.

