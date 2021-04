Nintendo anuncia la llegada de Luigi al set de Mario en LEGO

Solo era cuestión de tiempo para que Luigi acompañe a Mario en la aventura de Nintendo con la compañía danesa LEGO. Ambas empresas anunciaron oficialmente el set LEGO Super Mario Adventures with Luigi Starter Course. Lo interesante es que la nueva figura no es una copia de Mario, sino que tiene su propia personalidad.

Según lo que se observa en las imágenes promocionales de Nintendo y LEGO, Luigi tiene su propia “personalidad” y voz única, es ligeramente más alto que Mario y tiene las mismas funcionalidades del LEGO Mario y usa la misma tecnología en su interior con una pequeña pantalla LCD.

A esto también se suma un sensor de color en la parte inferior y la capacidad de saber cuándo se mueve para reproducir música y sonidos según las circunstancias.

El LEGO Super Mario Adventures with Luigi Starter Course llegará a los mercados internacionales el 1 de agosto a un precio de 59.99 dólares. Puedes preordenarlo ahora en la web oficial de LEGO o en Amazon.

NINTENDO SWITCH | La versión Pro

La Nintendo Switch tiene varios años en el mercado, por lo que el gigante de Kyoto estaría evaluando la actualización de la consola híbrida. Ahora que el mercado cuenta con la PS5 y Xbox Series X/S, Nintendo no se puede quedar atrás.

El nuevo modelo de la Nintendo Switch ha dejado de ser un secreto. Los informantes de Bloomberg aseguran que la denominada “Switch Pro” contará con una pantalla OLED 720p de 7 pulgadas, ligeramente más grande que las 6.2 pulgadas de la actual versión de la consola.

También se reportó que la nueva Nintendo Switch ofrecerá resolución en 4K cuando esté conectada a un televisor.

