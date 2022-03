No queda más que seguir esperando. Nintendo anunció que la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, lanzado en 2017 para la consola híbrida Nintendo Switch, fue postergada hasta algún momento de marzo y junio de 2023.

Nintendo tenía programado el lanzamiento de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild para 2022. Eiji Aonuma, el productor de la saga desde hace décadas, precisó que han decidido extender la fase de desarrollo, disculpándose y pidiendo un poco de paciencia a la comunidad que “esperaban con ilusión que fuera este año”.

Al menos, la noticia del retraso vino acompañada de un breve vistazo al juego, en el que Nintendo insiste en que los jugadores no estarán limitados a la tierra firme sino que el campo de juego se extiende al cielo, con una mayor verticalidad en escenarios, islas que flotan en el aire y nuevas mecánicas y enfrentamientos. Esto es algo único que no se ha aplicado en el primer Breath of the Wild.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild es el décimo noveno título de la saga homónima, lanzado para las consolas Wii U y Nintendo Switch. Por primera vez en la historia de la franquicia, este juego cuenta con actuaciones de voz. El juego no solo fue doblado al japonés, sino también al castellano y al español latino.

Adiós a la Nintendo Wii U y 3DS

A través de un comunicado oficial, Nintendo anunció la discontinuación en la tienda eShop de Wii U y Nintendo 3DS. El corte de ambos sistemas está programado para marzo de 2023. No obstante, el cese parcial de la asistencia comenzará dentro de unos meses.

A partir del 23 de mayo de 2022, el sistema no permitirá el uso de una tarjeta de crédito para agregar fondos a una cuenta en Nintendo eShop en Wii U o la familia de sistemas Nintendo 3DS. Recién el 29 de agosto ya no será posible usar una Tarjeta Nintendo eShop para agregar fondos a una cuenta en Nintendo eShop en Wii U o la familia de sistemas Nintendo 3DS. Sin embargo, aún será posible canjear códigos de descarga hasta finales de marzo de 2023.

“Incluso después de finales de marzo de 2023, y en el futuro previsible, será posible volver a descargar juegos y DLC, recibir actualizaciones de software y disfrutar del juego en línea en Wii U y la familia de sistemas Nintendo 3DS”, anunció Nintendo sobre quienes ya tienen juegos en ambas consolas.

