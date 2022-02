Nintendo cerrará la tienda virtual de 3DS y Wii U para esta fecha

Hora de ir diciendo adiós. A través de un comunicado oficial, Nintendo anunció la discontinuación en la tienda eShop de Wii U y Nintendo 3DS. El corte de ambos sistemas está programado para marzo de 2023. No obstante, el cese parcial de la asistencia comenzará dentro de unos meses.

A partir del 23 de mayo de 2022, el sistema no permitirá el uso de una tarjeta de crédito para agregar fondos a una cuenta en Nintendo eShop en Wii U o la familia de sistemas Nintendo 3DS. Recién el 29 de agosto ya no será posible usar una Tarjeta Nintendo eShop para agregar fondos a una cuenta en Nintendo eShop en Wii U o la familia de sistemas Nintendo 3DS. Sin embargo, aún será posible canjear códigos de descarga hasta finales de marzo de 2023.

“Incluso después de finales de marzo de 2023, y en el futuro previsible, será posible volver a descargar juegos y DLC, recibir actualizaciones de software y disfrutar del juego en línea en Wii U y la familia de sistemas Nintendo 3DS”, anunció Nintendo sobre quienes ya tienen juegos en ambas consolas.

NINTENDO 3DS | Tráiler de promoción en la E3 2010

Nintendo también actualizó su sección preguntas frecuentes (FAQ) sobre estas medidas para la 3DS y Wii U.

Una vez que ya no sea posible comprar software en Nintendo eShop en Wii U y la familia de sistemas Nintendo 3DS, muchos juegos clásicos para plataformas anteriores dejarán de estar disponibles para su compra en cualquier lugar. ¿Nintendo hará que los juegos clásicos estén disponibles para poseerlos de alguna otra manera? Si la respuesta es no, ¿por qué? ¿Nintendo no tiene la obligación de preservar sus juegos clásicos poniéndolos continuamente a la venta?

En nuestros planes de membresía de Nintendo Switch Online, más de 130 juegos clásicos están actualmente disponibles en bibliotecas en crecimiento para varios sistemas antiguos. Los juegos a menudo se mejoran con nuevas funciones, como la posibilidad de jugar línea.

Creemos que esta es una forma efectiva de hacer que el contenido clásico esté fácilmente disponible para una amplia gama de jugadores. Dentro de estas bibliotecas, los jugadores nuevos y veteranos no solo pueden encontrar juegos que recuerdan o de los que han oído hablar, sino también otros juegos divertidos que de otro modo no habrían pensado en buscar.

Actualmente no tenemos planes para ofrecer contenido clásico de otras formas.

