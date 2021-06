Como todos los años, Nintendo participó de la E3 2021 con un Nintendo Direct. Se trata de una conferencia en donde comparten los primeros detalles del contenido nuevo de sus juegos y algunos lanzamientos para el resto del año.

La gran sorpresa de la conferencia fue el avance de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Pero también hubo algunos importantes anuncios para las franquicias más populares, como Super Smash Bros. Ultimate.

Pocos se imaginaban que la empresa japonesa añadirá a Kazuya, luchador de la saga Tekken, en su título de peleas. También en el avance, se logra ver nuevos escenarios basados en los de Tekken.

El 28 de junio, Nintendo realizará un evento especial en donde compartirá más detalles del siguiente DLC de Super Smash Bros. Ultimate. A continuación te compartimos los horarios y demás detalles.

Fecha y hora del evento de Super Smash Bros. Ultimate

7:00 a.m. PT

10:00 a.m. ET

4:00 p.m. en España

9:00 a.m. Perú, Colombia, México

11:00 a.m. Argentina, Uruguay

Los rumores indican que el director Masahiro Sakurai será el presentador de los DLC, junto a la fecha de lanzamiento oficial en todo el mundo; así como también, se prestará especial atención a los nuevos trajes de los Luchadores Mii.

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: tráiler, fecha de lanzamiento y primeros detalles del juego

Nintendo fue la empresa que cerró la E3 2021 con su popular Nintendo Direct. Fue un directo pregrabado de aproximadamente una hora en donde presentaron contenido extra de sus diferentes juegos y anunciaron otros que la comunidad espera.

No se presentó un nuevo Super Smash Bros. pero sí se introdujo al Kazuya, el personaje de Tekken que se suma a la lucha contra Mario Bros. y demás personajes de la saga de peleas.

Pero la gran sorpresa de la conferencia fue el primer tráiler oficial de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. La precuela fue el primer juego de lanzamiento de la Nintendo Switch junto a otros minijuegos.

Lamentablemente, no se reveló el título oficial del juego ni se confirmó la fecha oficial de lanzamiento. Solo se sabe que llegará en 2022 a la consola portátil y que se introducirán múltiples herramientas de juego.

Link puede ahora atravesar diferentes superficies según las habilidades nuevas que se puede ver en el primer tráiler. Por otro lado, los rumores indican que el juego se inspiraría en Skyward Sword y podríamos explorar diferentes escenarios del cielo de Hyrule.

