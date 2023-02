Ha llegado un nuevo año y es momento de disfrutar de los diferentes videojuegos de consolas. Nintendo tiene preparado importantes lanzamientos en el año 2023 y los rumores indican que también veríamos una nueva consola este año.

El siguiente Nintendo Direct ha sido programado para el 8 de febrero y solo se presentarán avances de los títulos más importantes que se lanzarán en la primera mitad del año.

Será una conferencia online de 40 minutos que irá saltando entre los diferentes avances. Quizás el videojuego más esperado y el que se tomará unos minutos extra será The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uno de los más esperados del año.

¿Dónde ver el Nintendo Direct de febrero de 2023?

Nintendo ha citado a todos los gamers a conectarse al Nintendo Direct en su canal oficial de YouTube. Podrás seguir todas las incidencias del evento en el siguiente enlace que compartimos.

Además del siguiente título de The Legend of Zelda, Nintendo tiene pendiente el lanzamiento de Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, Octopath Traveler 2, Digimon World: Next Order para febrero.

En marzo hay pocos títulos programados, quizás el más relevante es Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon o el RPG Blade Assault. También podría confirmarse la fecha de lanzamiento de Metroid Prime 4.

