¡Fallo de Nintendo! Descubren este detalle en Super Mario Sunshine

No todo es lo que parece en los videojuegos de Nintendo. Un youtuber exploró los rincones ocultos de Super Mario Sunshine para mostrarnos todo lo que no fue considerado para la edición final del videojuego.

La cuenta de YouTube ‘Shesez’ publicó el 10 de octubre un video titulado “Out of Bounds Secrets | Super Mario Sunshine”. Las imágenes muestran todos los elementos que quedaron fuera del videojuego o no están al alcance del mapa. Estos son visibles solo a través de hacks y demas manipulaciones al sistema del juego de Nintendo.

Una de las cosas que más ha llamado la atención de la comunidad de Nintendo es la aparición de un Toad amarillo atrapado en el vacío, justo debajo en Delfino Plaza.

Dicho Toad resultó ser un error que Nintendo luego subsanó en el port de Switch. Lástima que esto no fue así para el Toad amarillo que quedará por siempre en los suelos de la versión original para GameCube.

NINTENDO SWITCH | Joy-Con

¿Tuviste algún inconveniente con la Joy-Con de la Nintendo Switch? La firma de abogados Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith está denunciando a Nintendo en Estados Unidos por los fallos continuos de la calidad de sus periféricos.

A través de un comunicado, la firma legal mencionó que necesita de la ayuda pública para crear un video con los testimonios de todos los afectados por la Nintendo Switch.

“Gracias por ponerse en contacto con nuestro bufete de abogados sobre el litigio de Nintendo Switch Joy-Con Drift. Estamos trabajando en la creación de un montaje de videoclips de propietarios de Nintendo Switch como usted, como una forma de dar voz a los problemas de Joy-Con drift que ha experimentado. Esto nos ayudará a responder a los argumentos de Nintendo acerca de que esto no es un problema real o no ha causado ningún inconveniente a nadie”, precisa el texto.