Nintendo ha tenido un año realmente bueno gracias al lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el cual ya es considerado como el GOTY o game of the year por algunos fans. Pero todavía tenemos seis meses más en el calendario de 2023 y mucho más que jugar.

La compañía, tras el anuncio de la cancelación de la E3 2023, anunció que el junio de este año tendríamos sí o sí una conferencia online con más teasers y gameplays de los títulos de Nintendo Switch. Otras compañías hicieron lo mismo a inicio de mes y ahora es el turno del gigante de Japón.

Fecha y hora del Nintendo Direct de junio 2023

A través de las redes sociales, Nintendo anunció su Direct para el 21 de junio a las 4 de la tarde en España o a las 9 de la mañana de Perú, México y Colombia. Como es de esperarse, ya tenemos juego más esperado: Pikim 4.

“¡Se acerca un nuevo #NintendoDirect! Síguelo a las 16:00 (hora peninsular) del 21-06. Consistirá en unos 40 minutos de información centrada en juegos que llegarán a #NintendoSwitch este año, e incluirá nuevos detalles sobre #Pikmin4″, detalló la compañía al respecto.

¿Dónde ver el Nintendo Direct?

Como es habitual, Nintendo comparte su conferencia vía YouTube. Ya puedes unirte a las diferentes transmisiones o dejar encendido el botón de notificaciones para que te avise en el móvil cuando comience la conferencia.

¿Qué juegos se presentarán en el Nintendo Direct?

Tras el éxito de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo va por otro título que reporte millonarias ganancias. Pikmin 4 llegará a la consola Nintendo Switch el 21 de julio y ofrecerá una nueva aventura de las pequeñas criaturas alienígenas. Ya puedes revisar el primer tráiler.

Otro de los juegos esperados es Hogwarts Legacy, título que ya está disponible en PC, Xbox Series X y PC, pero que recién llegaría a Switch en noviembre de este año. Hollow Knight: Silksong es uno de esos títulos que mantiene la expectativa alta por parte de los amantes de la franquicia, pero que todavía no confirma nada acerca de su lanzamiento.

El Nintendo Direct podría ser una gran oportunidad para ver mucho más del siguiente Hollow Knight y también conocer por fin la fecha de lanzamiento.

