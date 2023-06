Para el 21 de junio, Nintendo programó su evento más importante del año: el Nintendo Direct que correspondería a la E3 2023. Al haberse cancelado este último evento, la compañía decidió compartir su propia conferencia online a través de sus canales de comunicación propios. La expectativa de los gamers por ver los nuevos juegos se ha mantenido intacta y la compañía respondió satisfactoriamente.

Nintendo dio inicio a su conferencia con la presentación el contenido extra de Pokémon Escarlata y Púrpura, los dos juegos más recientes de la franquicia. “El tesoro oculto del Área Cero” contará con dos partes: “La máscara turquesa” que llegará a la Switch entre septiembre y diciembre de 2023, y “El disco índigo” que se habilitará a finales de año.

Sonic Stars, un juego que ya había sido presentado durante las conferencias de medio año, compartió un gameplay de su jugabilidad. Lamentablemente, todavía no cuenta con fecha oficial de lanzamiento, solo se sabe que llegará entre septiembre y octubre de este año.

Persona 5 también regresa a la escena con un spin off que lleva el nombre de Persona 5 Tactica. A diferencia de los dos títulos pasados, este sí develó su fecha de lanzamiento: el 17 de noviembre. Estará disponible en Switch, PC, PS5, PS4, Xbox Series X y Xbox One.

Si te gustó la película de Detective Pikachu y el juego de 2018, hay buena noticias. El 6 octubre se pondrá a la venta Detective Pikachu 2: El regreso. Se trata de una aventura del Pikachu más inteligente d la ciudad que debe encontrar la verdad detrás de extraños sucesos en Ryme City.

Nuevos juegos de Mario Bros.

Quizá lo que más ha llamado la atención del más reciente Nintendo Direct es la tanda de juegos anunciados de la franquicia Marios Bros. Super Mario RPG Remake es el juego que abrió la sección con imágenes renovadas del pasado título. SE trata de una reversión del juego Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars que contará con gráficos renovados. Estará a la venta el 17 de noviembre.

La princesa Peach también contará con su propio juego en Nintendo Switch. Lamentablemente, la compañía solo mostró algunas imágenes de lo que veremos en la consola y se reservó la fecha de lanzamiento y otros detalles.

Mario Kart 8 Deluxe, uno de los juegos más vendidos de la Switch, también estuvo presente con el anuncio de un circuito inéito llamado el Escusado Acelerado. Además, se suman tres personajes al gameplay: Floro Piraña, Floruga y Kamek.

Pero quizás lo más esperado ha sido Pikmin 4. El juego lleva ya unos cuantos meses anunciado, y recién podemos conocer más detalles de la historia y de la jugabilidad. La Brigada de Rescate regresa con nuevas misiones, explorarás el mundo, conocerás especímenes y también a los pequeños Pikmin.

Deberás trabajar arduamente para reparar la nave de la Brigada y salvar a las personas desaparecidas. Para completar las misiones, también contarás con la ayuda de Ochin, el perro de la Brigada.

Más juegos anunciados

