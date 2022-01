Nintendo prohíbe este juego en el que podrás balear a los Pokémon

¿Por alguna razón odias a los Pokémon? Seamos sinceros, no todos adoran a Pikachu y sus amigos, por lo que un usuario de Reddit se tomó el trabajo de crear un juego First Person Shooter en el que podrás liquidar a balazos a las criaturas fantásticas de Nintendo. No hará faltas que compres Pokebolas por obvias razones.

Dragon_GameDev2 es el autor de “Pokemon x FPS”. Bastaron unas pocas horas para que la obra creada con Unreal Engine sea todo un éxito. Los detalles más violentos del juego, como las salpicaduras de sangre, pusieron ese toque gore que los aficionados a Pokémon nunca han podido ver en la serie animada.

Como siempre pasa en estos casos, Nintendo decidió eliminar la mayoría de sus videos en Internet, incluso la compañía reportó los tuits de los jugadores que destacaron el trabajo de Dragon_GameDev2. Nintendo siempre tan Nintendo cuando alguien toma prestado algo de la franquicia.

De momento, el único lugar donde puedes ver “Pokemon x FPS” es un foro de Reddit. Aprovecha en darle un vistazo antes de que Nintendo evite incluso la reproducción de las imágenes del título. Con algo de suerte, podrás descargarlo antes de la censura total de Nintendo.

NINTENDO | Mario Kart 9

El insider japonés Dr. Serkan Toto escribió algunos detalles de futuros proyectos de Nintendo para el medio Gamesindustry.biz.

“Soy consciente de que Mario Kart 8 Deluxe todavía se está vendiendo muy bien en Nintendo Switch, pero Mario Kart 9 está en desarrollo activo”, detalló con respecto al título de carreras.

Por lo pronto, no se conoce la fecha oficial de lanzamiento pero comenta que el proyecto se “podría adelantar” para este año. A su vez, añadió que se prepara un “nuevo giro” para la franquicia.

