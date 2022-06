Uno de los juegos más esperados del año es Sonic Frontiers, ya que se trata del regreso de una de las sagas más populares de la historia de los videojuegos. La desarrolladora Sonic Team y Sega ha trabajado en un título de mundo abierto, en donde los jugadores pueden disfrutar de los poderes del puercoespín y luchar contra extrañas criaturas.

“Acelera hacia nuevos reinos con Sonic Frontiers, un nuevo estilo de acción para la franquicia que lleva a Blue Blur y sus amigos a nuevas alturas aceleradas. El juego de plataformas de zona abierta de alta velocidad brinda a los jugadores la libertad de descubrir los misterios de Starfall Islands de la forma que elijan, cada isla llena de nuevos personajes, misiones secundarias, acertijos para resolver, enemigos para derrotar y jefes para conquistar, mientras el descubrimiento espera. Dntro de un mundo misterioso desconocido”, se lee en la descripción oficial del título.

En el marco del Nintendo Direct Mini, la empresa japonesa compartió un nuevo gameplay del juego. “La nueva aventura de Sonic se lleva a cabo en las vibrantes islas Star Fall”, se escucha decir al narrador.

Seguidamente, logramos ver cómo son los escenarios, al mismo estilo de The Legends of Zelda Breath of the Wild. Podrás acelerar de forma libre en diferentes partes del escenario y también entrar en los circuitos para conseguir los anillos.

El juego todavía no cuenta con fecha oficial de lanzamiento, Nintendo solo ha confirmado que llegará a la Nintendo Switch a finales de 2022. Recordemos que tendrá lanzamiento simultáneo en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC.

Gameplay de Sonic Frontiers en Nintendo Switch

