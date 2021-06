La E3 2021 se ha convertido en el evento de videojuegos más importante del año. Como es de esperarse, esta edición se llevará a cabo vía online por el coronavirus desde el 12 hasta el 15 de junio. Nintendo anunció que participará con un Nintendo Direct de 40 minutos en el último día.

Se espera que la empresa japonesa presente diferentes videojuegos como Splatoon 3, un nuevo Pokémon y posiblemente la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. No obstante, hay otro producto que la comunidad está esperando: la siguiente consola de Nintendo Switch.

Jeff Grubb, un popular leaker, explica que Nintendo podría presentar una versión Pro de su consola. El anuncio podría estar dentro del marco de la E3 2021 o en lo que resta del año.

Por lo pronto, Nintendo todavía no se pronuncia al respecto. Actualmente, hay dos consolas diferentes, la normal con los mandos separables y la versión mini, a menor precio y con los joycons integrados.

El 15 de junio, se llevará a cabo el evento de Nintendo. La conferencia será de 40 minutos pero el Nintendo Treehouse Direct tendrá una duración de tres horas. Podrás seguir el evento a través de Twitch y YouTube.

E3 2021: fecha de las principales conferencias de la convención de videojuegos

Podrás seguir el evento vía Twitch y YouTube. Cada empresa desarrolladora compartirá su propia conferencia o podrás conectarte a la web oficial de Entertainment Software Association (ESA).

Calendario de la E3 2021

12 de junio

Ubisoft

Gearbox

13 de junio

Microsoft

Bethesda

Square Enix

Warner Bros/Back4Blood

PC Gaming Show

14 de junio

Take-Two

Capcom

15 de junio

Nintendo

Bandai Namco

Curiosamente, para este evento, se ha presentado una nueva sección de premios. Se llamará E3 2021 Awards Show y se encargará de premiar a los títulos que se anunciaron en las tres fechas.

Todavía se desconocen los parámetros de premiación pero se explica que se seleccionarán a los juegos “más anticipados, quizás se trate de una votación de la comunidad.

“Para el evento de este año, estamos colaborando con los editores de algunos de los principales medios de comunicación de videojuegos para crear el Show de premios oficial E3 2021, reconociendo los juegos más esperados del programa”, explicó Stanley Pierre-Louis, presidente y director ejecutivo de la ESA.

