Nintendo relanzaría varios títulos de Super Mario para la consola Switch

El 35 aniversario de Mario es algo que Nintendo celebrará a lo grande. De acuerdo con VGC, la desarrolladora japonesa hará varios anuncios de la saga Super Mario para la actual consola Nintendo Switch.

Las fuentes consultadas por VGC comentan que Nintendo remasterizará y relanzará la mayor parte del catálogo de Super Mario para la Switch, un regalo perfecto para todos los retrogamers del mercado.

VGC agrega que Nintendo lanzará nuevos títulos de Mario en 2020. Se rumorea que próximamente tendremos un nuevo título de la saga Paper Mario.

Nintendo estuvo al tanto de la información filtrada por VGC. Se limitaron a compartir un comunicado en el que precisan que “no comenta sobre rumores y especulaciones”.

NINTENDO | New Horizons

La organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ha publicado una guía vegana de cómo jugar Animal Crossing: New Horizons de Nintendo sin la necesidad de dañar a ninguno de los animales que hacen de alimento para los jugadores.

En Animal Crossing: New Horizons, disponible en Nintendo Switch, los peces que habitan en lagos, ríos y estanques pueden ser capturados por los jugadores, algo que PETA ha tomado en cuenta para fomentar el veganismo a través del mundo gamer.

De acuerdo con PETA, disfrutar Animal Crossing: New Horizons de forma vegana implica no cazar bichos y, en general, sacrificar la idea de ayudar a Blathers a montar su museo.