Nintendo retira juego de “The Legend of Zelda” creado por un fan

Con Nintendo no se juega... El proyecto The Missing Link, un juego de The Legend of Zelda creado por un fan, ya no está disponible en Internet luego de que los abogados de Nintendo se contactaran con el creador del título.

The Missing Link llamó la atención de la comunidad de Nintendo, debido a que Kaze Emanuar, responsable del fan-made, recurrió al motor gráfico de Ocarina of Time y la trama estaba ambientada en los sucesos anteriores de Majora’s Mask.

Los abogados de Nintendo se comunicaron con Emanuar para que detenga el proyecto y retire todo el material relacionado a The Missing Link de Internet, debido a que se trata de una violación a los derechos de autor de la popular franquicia.

El responsable de The Missing Link no enfrentará cargos por lo que supuso el uso ilegítimo de la propiedad de Nintendo. Sí que se la libró fácil, a pesar de la buena recepción por parte de la comunidad.

NINTENDO SWITCH | Joy-Con

Nintendo Switch es todo un éxito para la compañía de Kyoto. Luego de varios años en el mercado, Nintendo ha informado la reducción del precio de los Joy-Con, el periférico de la consola híbrida que ha generado polémica por su calidad.

La web oficial de Nintendo informó que el precio por un Joy-Con (izquierdo o derecho) era de ¥4,928 yenes, pero a partir de este 6 de noviembre tendrá un valor de ¥4,114 yenes (¥ 3,740 + impuestos) en Japón. No se sabe si es que el descuento también estará disponible para quienes compren ambos controles en paquete.

La medida podría ser un alivio para Nintendo que actualmente enfrenta una demanda en Estados Unidos por la firma legal Chimcles Shwarts Kriner & Donalds-Smith. Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, tuvo que ofrecer disculpas.