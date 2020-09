Nintendo revela cada cuánto debes cargar la Switch para evitar que se malogre

¿Cada cuánto cargas tu Nintendo Switch? La cuenta de Nintendo en Japón dio un consejo interesante para los propietarios de la consola híbrida, especialmente para aquellos que dejaron de usarla por un largo período de tiempo.

Al igual que los smartphones, la batería de la Nintendo Switch requiere de un mínimo de energía para no perjudicar la reactivación del dispositivo. Por más que dejes de usarlo durante meses, Nintendo recomienda la cantidad mínima de cargas para que no sufra el sistema.

La cuenta oficial de Nintendo en Japón recomendó que la Switch debe ser cargada al menos dos veces al año, es decir, una carga cada seis meses como mínimo. Este dato es importante, porque si no lo cargas por más tiempo, es probable que la batería ya no pueda volver a cargar.

El dato ha generado críticas en la comunidad de Nintendo. Hay quienes consideran a la Nintendo Switch como una máquina problemática al no ser diseñada con una batería consumible, y así extraerla cada vez que se deje de jugar.

Hubo otros usuarios de Nintendo Switch que han aprovechado la oportunidad para criticar la calidad de los Joy-Con. Este dispositivo está en la mira de la justicia francesa por un supuesto caso de obsolescencia programada.

NINTENDO 3DS

Hace un tiempo informamos que Nintendo había detenido la producción de la consola portátil 3DS. Por suerte para muchos, el soporte online seguirá disponible en beneficio de los actuales propietarios de una 3DS.

El plan de Nintendo es seguir ofreciendo acceso a sus servicios online a todas las variantes de la 3DS. Es decir, los usuarios del New 3DS, New XL, 2DS y New 2DS XL seguirán contando con su tienda digital durante unos años más.

“La biblioteca existente de más de 1,000 juegos de Nintendo 3DS contiene muchos títulos aclamados por la crítica y puede proporcionar años de contenido para explorar y disfrutar”, explicó Nintendo en un comunicado.