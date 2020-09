Hace un tiempo informamos que Nintendo había detenido la producción de la consola portátil 3DS. Por suerte para muchos, el soporte online seguirá disponible en beneficio de los actuales propietarios de una 3DS.

El plan de Nintendo es seguir ofreciendo acceso a sus servicios online a todas las variantes de la 3DS. Es decir, los usuarios del New 3DS, New XL, 2DS y New 2DS XL seguirán contando con su tienda digital durante unos años más.

“La biblioteca existente de más de 1,000 juegos de Nintendo 3DS contiene muchos títulos aclamados por la crítica y puede proporcionar años de contenido para explorar y disfrutar”, explicó Nintendo en un comunicado.

Recordemos que la Nintendo 3DS salió al mercado en 2011 y tuvo versiones como 3DS XL, New 3DS y 2DS XL. A lo largo de nueve años, Nintendo vendió más de 75 millones de unidades. Aunque parezca un éxito, lo cierto es que la cifra fue menos de la mitad de la de su predecesora, la recordada DS.

Hay clásicos de Nintendo que nunca mueren. La compañía de Kyoto anunció que Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest, lanzado originalmente para Super Nintendo, llegará a la consola Nintendo Switch a fines de septiembre.

El videojuego, desarrollado por Rare y considerado como uno de los mejores de la trilogía original, podrá jugarse a partir del 23 de septiembre en el servicio de suscripción de Nintendo Switch.

A través de un video compartido en YouTube, Nintendo anunció que también llegarán The Peace Keepers, S.C.A.T.: Special Cybernetic Attack Team y Mario’s Super Picross.

