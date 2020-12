¿Por qué Nintendo no tiene “juegos tristes”? Shigeru Miyamoto tiene la gran respuesta

Nintendo se caracteriza por algo: juegos felices. ¿Se han preguntado por qué es así? Una entrevista del The Newyorker a Shigeru Miyamoto, creador de sagas como Super Mario y The Legend of Zelda, reveló qué hay detrás de los títulos tan brillantes de la Gran N.

Los juegos de Nintendo, por regla general, no abordan temas como la pérdida, la tristeza y el dolor. Para Miyamoto, el rol activo de los videojuegos hace que las emociones tengan limitaciones en el diseño.

“Los videojuegos son un medio activo. En ese sentido, no requieren emociones complejas del diseñador; son los jugadores quienes toman lo que les damos y responden a su manera. Las emociones complejas son difíciles de manejar en los medios interactivos. He estado involucrado en películas y los medios pasivos son mucho más adecuados para abordar esos temas. Con Nintendo, el atractivo de nuestros personajes es que unen a las familias. Nuestros juegos están diseñados para brindar una sensación cálida; todos pueden disfrutar de su tiempo jugando o mirando”, precisa el desarrollador.

El responsable de los juegos más grandes de Nintendo contó, además, su experiencia familiar.

“Por ejemplo, cuando jugaba con mi nieto recientemente, toda la familia estaba reunida alrededor del televisor. Él y yo estábamos concentrados en lo que estaba sucediendo en la pantalla, pero mi esposa y los demás estaban concentrados en el niño, disfrutando de verlo disfrutando del juego. Me alegré mucho de haber podido producir algo que facilitó este tipo de experiencia comunitaria. Ese es el núcleo del trabajo de Nintendo: hacer sonreír a los jugadores. Así que no me arrepiento de nada. En todo caso, desearía haber brindado más alegría, más risa”, agregó.

NINTENDO | Switch Pro

Siguen los rumores sobre la Nintendo Switch Pro. Esta vez, el presidente de Nintendo America, Doug Bowser, salió al frente para referirse a la supuesta futura consola híbrida con un mejor hardware.

“En primer lugar, siempre estamos prestando atención a la tecnología. La tecnología está constantemente evolucionando y cambiando. Y nosotros siempre estamos pendientes de lo que está por venir para poder determinar: ¿cómo podemos mejorar la experiencia de juego?”, señaló el ejecutivo de Nintendo en una entrevista para Polygon.

La Nintendo Switch -según Bowser- tiene un rato más en el mercado luego de cuatro años de su lanzamiento. “Pensamos que estamos solo en la mitad del ciclo de vida de la plataforma”, por lo que la Switch actual podría seguir vigente por ocho años, dado “el factor forma” que califica de “único” y “se mantiene único en esta industria”.