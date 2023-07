Vienen nuevos tiempos para Nintendo y la franquicia Super Smash Bros. El diseñador de videojuegos Masahiro Sakurai piensa en jubilarse y muchos se preguntan cómo es que continuará la saga. Por lo pronto, queda claro que no hay planes para una próxima entrega.

¿Será acaso que Super Smash Bros. no será lo mismo sin Sakurai? Siempre dicen que nadie es imprescindible en la industria de los videojuegos, pero lo cierto es que Nintendo no ha encontrado a un sustituto para su puesto.

“La pregunta es: ¿qué pasará la próxima vez? Me refiero a lo que venga después de Super Smash Bros. Ultimate”, señala Sakurai. “Una opción sería separar la propia serie del creador original. Pero por ahora, al menos, no puedo imaginarme un título de Smash Bros. sin mí. Podrías pensar que es una postura natural para alguien en mi puesto, pero lo digo hablando objetivamente. Me siento igual que el presidente Iwata cuando formamos el equipo para Super Smash Bros. Brawl. En la actualidad, no tenemos a alguien que pueda tomar las riendas sin más”.

Sakurai no se atrevió a estimar un lapso sobre cuándo Nintendo tendría un nombre para la cabeza de las futuras entregas de Smash Bros. Al menos queda la esperanza de que Sakurai sigua compartiendo su creatividad con la compañía japonesa.

“Smash Bros. es un título masivo e importante para Nintendo, así que es justo suponer que habrá otro en algún momento, pero va a llevar algo de trabajo averiguar exactamente cómo hacer que eso ocurra. Por mi parte, me gustaría seguir trabajando con Nintendo como pueda”, agregó.

Datos curiosos sobre la saga Super Smash Bros.

El nombre “Super Smash Bros.” proviene de una frase que el creador, Masahiro Sakurai, escuchó en una reunión con el personal de Nintendo. Cuando le preguntaron cómo sería el juego, respondió que sería como un “súper desorden de estrellas”, lo que llevó a la creación del título.

A lo largo de las entregas de Super Smash Bros., la saga ha incluido personajes de otras franquicias como Solid Snake de Metal Gear, Pac-Man, Sonic the Hedgehog, Ryu de Street Fighter y hasta los personajes de Banjo-Kazooie de Rare.

El concepto original de Super Smash Bros. era diferente al típico juego de lucha. En lugar de reducir la barra de vida de los oponentes, el objetivo es enviarlos fuera del escenario. Esto se debe a la influencia del creador, Sakurai, que quería que el juego fuera más accesible y único.

En Super Smash Bros. Brawl para Nintendo Wii, se incluyó un modo de historia conocido como “The Subspace Emissary”. Fue la primera vez que la serie tenía un modo de historia con secuencias de escenas cinemáticas y una trama para los personajes.

Los modelos de personajes en el juego son de diferentes tamaños para mantener el equilibrio. Por ejemplo, Kirby es más pequeño que Mario para evitar que uno tenga ventaja sobre el otro.

